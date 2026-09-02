La Liga, İngiltere Premier Lig'e sert bir saldırı başlatarak, kulüplerinin transfer piyasasında görülmemiş bir enflasyona yol açan "zararlara dayalı" bir ekonomik modele bağlı olduğunu öne sürdü. Bu suçlama, Premier Lig kulüplerinin yaz transfer döneminde diğer Avrupa liglerine kıyasla harcama farkını genişletmesinin ardından geldi.

Transfer piyasası rakamları, La Liga kulüplerinin bu yaz yaklaşık 748 milyon euro harcadığını, buna karşılık Premier Lig kulüplerinin yaklaşık 4 milyar euro harcadığını ortaya koydu. Bu devasa mali uçurum, iki müsabaka arasındaki ekonomik model farkını yansıtıyor.

La Liga'nın İcra Kurulu Genel Müdürü Javier Gomez, "El Mundo" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İspanyol modeli akademilere dayanıyor, Premier Lig modeli ise zararlara dayalı."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Eğer İngiltere liginin gelirleri La Liga veya Bundesliga'nın gelirlerinin iki katıysa, yaklaşık 1,5 milyar euro harcaması mantıklı olur, ancak yaklaşık 4 milyar harcıyor. Bu para gelirlerden değil, sahiplerden geliyor. Bu, sürekli olarak zararlara dayalı bir model ve tüm futbol sektöründe enflasyon yaratıyor."

Gomez, uçurumun artık yalnızca büyük kulüplerle sınırlı olmadığına dikkat çekerek, bu yaz dünyada en fazla harcama yapan yedi kulübün tamamının Premier Lig'e ait olduğunu, Real Madrid'in sekizinci, Barcelona'nın ise onuncu sırada yer aldığını belirtti. Hatta İngiltere ligine yeni yükselen Ipswich Town'ın yaklaşık 200 milyon euro harcadığını, bunun ise çoğu İspanyol kulübün ulaşmakta zorlanacağı bir rakam olduğunu ifade etti.

La Liga yetkilileri, birliğin yıllardır uyguladığı mali denetim kurallarının kulüplerin mali sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçladığını vurgulayarak, sahiplerin parasıyla finanse edilen İngiliz harcamalarının oyuncu fiyatlarını yükselttiğini ve çeşitli Avrupa liglerindeki transfer piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti.

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