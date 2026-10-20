Real Madrid, önümüzdeki pazar günü Barcelona karşısında oynanacak heyecanla beklenen El Clasico mücadelesine hazırlanırken, kraliyet kulübünün genç yeteneklere yönelik politikasına dönük eleştiriler yeniden gündeme geldi.

İspanyol"Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid akademisinde yetişen ve İngiliz basınının "Küçük Rodri" lakabını taktığı Brighton orta saha oyuncusu Chema Andrés'e dikkat çekti.

Geçtiğimiz eylül ayında takıma katılan 21 yaşındaki oyuncu, Brighton'daki serüveninin henüz başında olsa da Premier Lig'deki performansı, Real Madrid'in onu elden çıkarma kararına ilişkin tartışmaları yeniden açtı. Özellikle de raporun takımın orta sahada yaşadığını belirttiği sorunlar göz önünde bulundurulduğunda.

El Clasico öncesi orta saha krizi Real Madrid'in peşini bırakmıyor

Gazete, Real Madrid'in belki de kurtarışlar açısından Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine, ayrıca dünyanın en golcü oyuncuları arasında yer alan bir forvete sahip olduğunu belirtiyor; burada Thibaut Courtois ve Kylian Mbappé kastediliyor. Ancak takım, savunma ve hücum hatları arasında belirgin bir boşluk yaşıyor.

Gazete, Federico Valverde ne kadar çaba harcarsa harcasın ya da Aurélien Tchouaméni orta sahada birden fazla görevi üstlenmeye çalışsa da, kraliyet takımının topu kaybettiğinde ikiye bölündüğünü açıkladı.

Ayrıca Vinicius Junior ve Mbappé'nin yeterli savunma sorumluluğunu üstlenmemesinin, Bellingham ve Arda Güler'in varlığıyla birlikte, rakiplere alanları kullanma ve zekice hareket etme fırsatı verdiğini, bunun da takımın maçlara hâkim olma görevini daha da zorlaştırdığını ekledi.

Rapora göre, Luka Modric'in ayrılığı ve Toni Kroos'un emekliye ayrılması orta sahada belirgin bir iz bıraktı ve Real Madrid, beklenen Barcelona mücadelesi öncesinde oyunun temposunu kontrol etmekte zorlanmaya devam ediyor.

İngiliz basını neden ona "Küçük Rodri" lakabını taktı?

Chema Andrés, Real Madrid akademisi "La Fabrica"da yetişti, ardından Almanya Ligi'nde Stuttgart ile bir deneyim yaşadı, sonra da yeteneklerini kanıtlamak için yeni bir fırsat arayışıyla eylül 2026'da Brighton'a transfer oldu.

İngiliz takımındaki serüveni şimdiye kadar kısa olmasına rağmen, oyun tarzı ve orta sahadaki hareketleri İngiliz basınını onu Manchester City ve İspanya Milli Takımı yıldızı Rodri'ye benzetmeye ve ona "Küçük Rodri" lakabını takmaya yöneltti.

Brighton, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandıran sıralamalar için yarışan takımlardan biri haline geldikten sonra Premier Lig'de dikkat çeken bir konumda yer alıyor; Andrés ise Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde katkı sunabileceğini kanıtlamak için fırsatlarını değerlendirmeyi umuyor.

Bununla birlikte, çıkışının konuşulması, kendi bağlamına oturtulmayı gerektiriyor; zira oyuncu hâlâ Brighton'daki serüveninin başında ve uzun bir sezon boyunca seviyesine ve potansiyeline dair tam bir tablo sunmak için henüz yeterli süreyi elde etmedi.

Transfer haklarının %50'si karşılığında 11 milyon euro

"Mundo Deportivo" raporunun üzerinde durduğu çelişki, Real Madrid'in, Santiago Bernabeu'da A takımla kendini kanıtlamak için gerçek bir fırsat bulamayan Andrés'in transfer haklarının %50'si karşılığında 11 milyon euro almasında yatıyor.

Gazete, kulübün genç yeteneklere yönelik politikasını eleştirerek, Real Madrid'in akademisini, takımın teknik ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olabilecek oyunculardan yararlanmak yerine, mali gelir kaynağı olarak gördüğünü değerlendirdi.

Bu eleştiriler, raporun orta sahaya ilişkin ortaya koyduğu sorunlar ışığında ek bir önem kazanıyor; her ne kadar Andrés'in kraliyet takımında kalması halinde aranan çözümü sunup sunamayacağını kesin olarak söylemek için henüz erken olsa da.

El Clasico'da akademinin tek temsilcisi Valverde

Eleştirileri bağlamında Mundo Deportivo raporu, Jose Mourinho'nun Barcelona karşısındaki El Clasico'da Real Madrid akademisi mezunlarından yalnızca tek bir oyuncuya, yani Federico Valverde'ye güveneceğine dikkat çekti.

Yazar, akademinin büyük yıldızları ile yükselen yeteneklerini bir araya getiren ve "Zidanes y Pavones" adıyla bilinen tarihsel fikri yeniden anarak, bunun artık geçmişin bir parçası haline geldiğini değerlendirdi.