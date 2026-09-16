Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, teknik direktör Jürgen Klopp'un yarın perşembe günü açıklayacağı milli takım kadrosu tartışılırken, kendini tutamayarak Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Aleksandar Pavlović üçlüsüne sivri bir eleştiri yöneltti.

Kardeşi Felix ile birlikte sunduğu "Einfach Mal Luppen" adlı podcast'te, 2014 Dünya Kupası şampiyonu, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları kadrosunda yer alabilecek oyuncular hakkında şakalaştı; buradaki mesele son Dünya Kupası'nda oynamamış üç oyuncuyu isimlendirmekti.

"As" gazetesinin aktardığına göre Kroos, alaycı bir yanıtla herkesi şaşırttı: "Dünya Kupası'nda oynamamış üç oyuncuya işaret ettim: Pavlović, Wirtz ve Musiala."

Bu üçlü aslında turnuvada Almanya Milli Takımı kadrosunda yer aldığı için, Felix kardeşinin imasını anlamak üzere birkaç saniye harcadı ve şöyle karşılık verdi: "Ne? Ne? Hangi Dünya Kupası'nda oynamadılar?" diye sordu, ardından şakayı kavradı: "Fark edilmedikleri için mi, yoksa başka bir şey mi?"

Toni Kroos, Almanya'nın Paraguay karşısında son 32 turunda elendiği turnuvada üçlünün sönük performansına ima ediyordu.

Bu kışkırtmanın ardından Kroos, kardeşinin koyduğu şartları karşılayan ve Klopp'un ilk kadrosunda görmek istediği üç oyuncu ismi verdi: her ikisi de Bayern Münih'ten olan Tom Bischof ve Lennart Karl ile Köln'ün yükselen yıldızı Said El Mala.

Felix Kroos ise Jan-Aurel Bisseck, Kevin Schade ve Grischa Prömel'i seçti.

Almanya Milli Takımı yakında UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan (iki kez) ve Sırbistan'a karşı dört maç oynayacak.

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