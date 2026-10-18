Henk Fraser, Danny Buijs'in Surinam Futbol Federasyonu'na yönelttiği eleştirileri şaşkınlıkla karşıladı. Fortuna Sittard teknik direktörü Buijs, son millî maç döneminde Shiloh 't Zand'a yaklaşılma biçiminden oldukça rahatsız. Buijs'e göre bazı anlaşmalara uyulmadı; Fraser ise bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söylüyor.

Buijs, kısa süre önce Fortuna Sittard - FC Twente maçının (1-1) ardından ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bu çocuk, bu sezondan önce bir buçuk yıl boyunca en üst düzeyde futbol oynamadı. Ona nasıl yaklaştıklarını görmek bu yüzden hayal kırıklığı yarattı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Buijs'in sözleri, Surinam Futbol Federasyonu Direktörü Brian Tevreden'in tepkisini çekti. De Telegraaf'a konuşan Tevreden, "Buijs, iletişim konusunda medya aracılığıyla Surinam Futbol Federasyonu'na ders veriyor. O hâlde bir yanıtı da kaldırabilir" dedi.

Tevreden geçen hafta, "Anlattıkları doğru değil. 11-23 Eylül arasında federasyon ile Fortuna'nın sağlık ekibi ve teknik yönetimi arasında sürekli iletişim vardı" açıklamasını yaptı.

Fraser, 't Zand'la ilgili hassas konuyu pazar günü Goedemorgen Eredivisie'de ele aldı: "Bu durum beni birkaç açıdan rahatsız etti. İlk andan itibaren iletişim kurulduğunu kanıtlayabiliriz. Bu bile başlı başına rahatsız edici. Bir de Buijs'in üslubu, konuşma biçimi var. İletişimden söz ediyoruz ve iletişim her zaman iki taraflıdır."

Surinam Millî Takımı Teknik Direktörü Fraser, "Beni rahatsız eden, önce 'iletişim kurmadığımızın' söylenmesi, ardından bunun 'kötü iletişim kurduğumuza' dönüşmesi ve şimdi de anlaşmaya uymadığımızın ileri sürülmesi" diye konuştu.

Fraser, Buijs'in açıklamaları hakkındaki görüşünü net bir şekilde ortaya koydu: "O (Buijs, editörün notu), ne düşündüğünü herkese anlatmayı çok seven biri. Brian Tevreden'e yanıt vermemiz gerektiğini söylememin nedeni de bu; kendimizi ezdirmeyeceğiz. Antrenörlük tarzını beğensem de kendi adıma bunun tamamen saçmalık olduğunu söylemeliyim."