"Sert bir uyarı": Mourinho, Madrid derbisi öncesi "kolay çözümler" zekasının dosyasını açıyor

Real Madrid, İspanya Ligi'ndeki en önemli maçlarından birine hazırlanıyor. İki büyük takım arasında beklenen bir derbide Atletico Madrid'e konuk olacak.

Bu tür maçlar çoğu zaman sezonun gidişatını belirler; sadece üç puan meselesi değil, doğrudan bir rakibe karşı verilen bir mücadeledir. Ya bugüne kadar yapılan çalışmanın doğruluğunu teyit eder ya da ciddi şüpheler doğurur.

"As" gazetesi, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünden bu yana elde ettiği en önemli başarının takımı birleştirmek olduğunu belirtti. Herkes tek bir yönde çalışıyor; bu da geçen sezonun en büyük zayıf noktalarından biriydi. Teknik direktör, bu birliktelikten yola çıkarak, zekice bir ifadeyle "kolay çözümler" olarak adlandırdığı sorunu çözmeye çalışıyor.

Bu "kolay çözümler" meselesi, Inter Milan ve Elche karşısında, bir ölçüde de Rayo Vallecano karşısında değerli puanlara mal olmanın eşiğine geldi.

Valdebebas kenti bu günlerde, Atletico Madrid maçının hazırlıkları çerçevesinde sert bir iç tartışmaya sahne olacak. Mourinho, özellikle Inter Milan ve Elche karşısında yaşandığı gibi, sonucu belli görünen maçların kontrolünü elde tutmanın gerekliliği üzerinde duracak.

Teknik direktörün, o maçtaki oyuncularının ruhundan memnun olmasına rağmen, takımın Martinez Valero sahasındaki ikinci yarı performansından memnun olmadığı açık. Yine de içeride, ele alınması gereken bazı yönlerin bulunduğu kabul ediliyor.

Mourinho, Elche karşısında son dakikada gelen galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında meseleyi şöyle açıkladı: "Sorun net. Bitmiş görünen ama öyle olmayan maçlar. Maçı bitirmek için üç, dört ya da beş fırsatımız oluyor ama bunları değerlendiremiyoruz. Sonra rahatlık hissinden maçın kontrolünü kaybetmeye geçiyor gibiyiz. Peki, gol yemedik ama maç bitti. Doğru kelime mi bilmiyorum ama bu daha çok bir gevşeklik gibi."

Mourinho şöyle konuştu: "Maçların kontrolünü elde tutmayı tercih ederim ve hiçbir şeyden taviz vermeyi sevmem. Mesele gol yemek değil, maçların kontrolünden taviz vermemek. Bazen bağlam dışında bir gol yiyebiliriz, ama bunun dışında, Elche karşısında maçın kontrolünü kaybettik."

Madrid derbisinde gerilim garanti

Pazar günü Wanda Metropolitano sahasında oynanacak maçta bunun tekrarlanma riski neredeyse yok; çünkü ilk dakikadan sonuncuya kadar gerilim garanti. Ancak bu, teknik direktörün gelecek için açıklığa kavuşturmak istediği bir uyarı niteliğinde.

Mourinho, takımın son iki sezonda yaşadığı gerileme sürecini rekor bir sürede tersine çevirmeyi başardı ve dayanışma içinde bir takım yarattı. Mesajları hem takım hem de bireysel düzeyde geniş yankı buldu; bunun kanıtı da çalışmasını öven tüm oyuncuların sözleri.

Diomande, teknik direktör yönetimindeki bu dönüşüm sürecinde hiçbir hoşnutsuzluk belirtisi göstermedi; Bellingham en iyi futbolunu ortaya koyuyor; Vinicius, sahadaki takım çalışmasına her zamankinden daha bağlı; Güler seviyesinin zirvesine ulaştı; Ceballos iyi bir performans sergiliyor ve Huijsen yerini geri kazandı.

Mourinho, oyuncuları nezdinde güvenilirliğe sahip ve şimdi, kendisinin "gevşeklik" olarak tanımladığı bu durumu düzeltmek onun için bir öncelik.