Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'yu hedef alan açık bir mektup, Asya futbolunda alenî bir bölünmeyi tetikledi. Katar, Asya Futbol Konfederasyonu'nun tutumunu reddettiğini açıkladı ve konfederasyonun üyeleri adına konuşma yetkisini kimden aldığına dair acil açıklamalar talep etti.

Kriz, FIFA başkanlığının geleceği üzerine yürütülen mücadelenin kritik bir anında Asya cephesindeki belirgin bir çatlağı gözler önüne serdi. Gelecek yıl yeniden seçilmeyi hedefleyen Infantino, dünyanın en büyük üç kıta federasyonunun öncülük ettiği emsalsiz bir isyanla karşı karşıya.

Asya Futbol Konfederasyonu, pazartesi günü Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" ile birlikte Infantino'dan istifasını talep ettikleri ortak bir saldırıya katılmıştı. Bu çıkış, Infantino'nun başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme girişiminin başarısız olmasının ardından geldi.

Doha'dan öfkeli bir mektup

Buna karşılık, Asya Futbol Konfederasyonu İcra Komitesi üyesi ve FIFA Konseyi üyesi olan Katar Futbol Federasyonu Başkanı Hamed bin Halife El Sani, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim El Halife'ye sert bir dille yazdığı mektubu iletti. Mektup "Reuters" ajansı tarafından yayımlandı.

El Sani mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle ortak bir görüşün varlığından emin olunmalıdır; bu görüş ne varsayılabilir ne de yalnızca bir açıklamayla dayatılabilir."

Katar Federasyonu Başkanı, Asya Futbol Konfederasyonu içinde yürütülen istişarelerin niteliğinin ve konfederasyonun 47 üye federasyon adına konuşma yetkisini hangi temele dayandırdığının açıklanmasını talep etti.

Şöyle ekledi: "Bildiri yayımlanmadan önce ne Katar Federasyonu'na ne de şahsıma, resmî ya da gayriresmî olarak, benimle hiçbir istişarede bulunulmadı. Herhangi bir ön bildirim yapılmadı, hiçbir taslak dağıtılmadı ve Asya Futbol Konfederasyonu adına ve üyeleri namına alenen yayımlanmadan önce içeriğine yorum yapma veya katkıda bulunma fırsatı tanınmadı."

Asya'da bölünme ve Infantino'ya Arap desteği

Bu hamle, kritik bir anda Asya Futbol Konfederasyonu içindeki derin bölünmeleri gözler önüne seriyor.

Katar'ın bu meydan okuması, aralarında Katar ve 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Fas'ın da bulunduğu altı Arap federasyonu başkanının, özel yatırım önerisinin başarısızlığının ardından yaşanan kriz ortasında perşembe günü Infantino'ya tam desteklerini açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

İmzacı altı isimden dördü FIFA Konseyi üyesi: Katar'dan Hamed bin Halife El Sani, Mısır'dan Hani Ebu Reyda, Fas'tan Fevzi Lakcaa ve Moritanya'dan Ahmed Veled Yahya.

Altı federasyon başkanı bildirilerinde, Infantino'nun "futbolu dünya çapında ileriye taşımak, tüm bölgelerde fırsatların kapsamını genişletmek ve oyunun halkları ve toplulukları birbirine yakınlaştırma rolünü güçlendirmek için gösterdiği kesintisiz çabalara derin takdirlerini" dile getirdi.

Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarını ayırarak bunların yüzde 20'sini özel sektör yatırımcılarına satmayı ve yaklaşık 4,2 milyar dolar toplamayı önermişti. Ancak bu proje kıta federasyonları içinde yarattığı fırtınanın ardından tamamen geri çekilmek zorunda kaldı.