Manchester United oyuncuları, takım içindeki çalışma düzeninde şimdiden anında değişikliklere gitmeye başlayan yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun uygulamayı planladığı ağır fiziksel antrenmanlar konusunda uyarıldı. Pochettino, antrenmanlarda şu ana kadar yaşananların yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı.

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Manchester United oyuncuları, takım içindeki çalışma düzeninde şimdiden anında değişikliklere gitmeye başlayan yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun uygulamayı planladığı ağır fiziksel antrenmanlar konusunda uyarıldı. Pochettino, antrenmanlarda şu ana kadar yaşananların yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı.

54 yaşındaki Pochettino, takımı küme düşme hattına iten felaket sezon başlangıcının ardından Manchester United'ı içinde bulunduğu krizden çıkarma görevini üstlendi. Pochettino, yönetimindeki ilk maçında önümüzdeki pazar günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Bu haftaki karşılaşmalar öncesinde Manchester United, bu sezon Premier Lig maçlarında kat edilen toplam mesafe bakımından takımlar arasında 19., yüksek tempolu koşularda ise 17. sırada yer alırken ortalama maksimum sürat sıralamasında da 19. oldu.

Arjantinli teknik adam, cuma günü düzenlediği basın toplantısında "rakamların, okundukları bağlamla ilgili olduğunu" vurguladı ancak takımın kaydettiği istatistikler gerçekten endişe verici.

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Pochettino şu ana kadar üç günlük antrenmanı yönetti. Bu süreçte her antrenmanın, Michael Carrick'in takımın başında olduğu döneme kıyasla daha zorlu geçtiği ve daha uzun sürdüğü belirtildi.

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Ancak beklentilere göre asıl çalışma, Liverpool deplasmanının ardından başlayacak.

İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan bir kaynak şunları söyledi: "Pochettino, antrenmanların temposunu ve yoğunluğunu her alanda anında artırdı. Oyuncular daha fazla efor sarf ederek ve daha uzun süre çalışmaya başladı, farkı da şimdiden fark ettiler."

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Kaynak şöyle ekledi: "Ancak şu ana kadarki asıl amacı, maç öncesinde bazı taktik fikirlerini takıma aktarmaktı. Bu nedenle oyuncular iş yükünün ve kendilerinden beklenenlerin arttığını hissetse de onlara iletilen mesaj, asıl çalışmanın henüz başlamadığı yönünde."

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Neler olacağını izlemek ilginç olacak. Oyuncular ya bu değişiklikleri kabul edip benimseyecek ya da reddedecek. O zaman da işler yeni bir felakete dönüşebilir."

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Manchester United oyuncularının, futbolcularından sahada koşmalarını ve yoğun çalışmalarını talep etme konusundaki katılığıyla bilinen Pochettino yönetiminde büyük bir fiziksel efora hazır olmaları gerekecek.

Bununla birlikte, ABD Milli Takımı'nın eski teknik direktörü olan Arjantinli çalıştırıcı, Manchester United'ın önümüzdeki 21 günde beş maça çıkacak olması nedeniyle antrenmanlarda takımla çalışmak için fazla zaman bulamayacak.

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Zamanın kısıtlı olmasına rağmen Pochettino, kadroyu fiziksel olarak en üst hazırlık seviyesine ulaştırmak için elinden geleni yapacak.

Teknik direktör basın toplantısında şunları söyledi: "Rakamları doğru bağlamına oturtmazsanız, bunlar hakkında konuşmanın son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu rakamları manipüle etmek kolay."

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Pochettino şöyle devam etti: "Ancak dürüst olmam gerektiği de doğru. Bazen rakamlar, daha sonra sahada görebileceğiniz şeyleri ortaya koyuyor. Ama sahanın her bölgesinde verilerimizi ve rakamlarımızı iyileştirmeye büyük önem vereceğiz."

Pochettino sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette burada suçlamak ya da olanları eleştirmek için değil, oyuncularımız ve kulüple birlikte bir şeyler inşa etmek, beklenen performansı ortaya koymaya ve galibiyetler elde etmeye çalışmak için buradayız."