İtalyan Antonio Conte, Manchester United'ı çalıştırmaya yaklaştığına dair ortaya atılan tartışmalara son noktayı koyarak, Manchester United yönetimiyle ya da başka herhangi bir kulüple ileri düzeyde bir görüşme yürüttüğünü kesin bir dille reddetti; bu açıklama, kendisini Michael Carrick'in halefi olarak gösteren haberlere doğrudan bir cevap niteliğindeydi.

Conte'nin bu yalanlaması, İtalyan "La Repubblica" gazetesinin yayımladığı çarpıcı bir haberden saatler sonra geldi. Haberde, eski Chelsea teknik direktörünün, Cesc Fabregas yönetimindeki Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-1'lik ezici mağlubiyetin ardından Carrick'in yerini almak için United yönetimiyle ciddi görüşmelere girdiği öne sürülmüştü.

Conte, Instagram üzerinden yanıt verdi

İtalyan haberde, Conte'nin kulüpteki transfer politikası üzerinde tam kontrol sahibi olmayı şart koştuğu ve kendi teknik ekibini Old Trafford'a getirme niyetini yönetime bildirdiği iddia ediliyordu.

Ancak 57 yaşındaki teknik direktör, resmi Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozarak sert bir açıklama kaleme aldı: "İsmim birçok kulüple ilişkilendirildi, ancak şu anda ileri aşamalarda yürütülen hiçbir görüşme yok."

Öfkeli bir üslupla şunları ekledi: "Söz konusu kulüplere gerçekten sunmuş olduğum iddia edilen mali talepler ve tam kontrol istekleri hakkında haberler gördüm; ayrıca güçlü kişiliğim olarak nitelendirilen şeye dair çekincelerden bahsediliyor. Bu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok."

Conte mesajını profesyonel bir ifadeyle noktaladı: "Gerçek bir fırsat doğarsa, ilgili kulüple görüşmeler yapmanın ve iki tarafın da ihtiyaçlarını, teknik direktör olarak çalışmamı belirleyen nitelikleri ve yaklaşımı göz önünde bulundurarak olası bir anlaşmanın maddelerini birlikte değerlendirmenin doğru zamanı o olacaktır."

https://www.instagram.com/stories/antonioconte/?hl=ar

Bu yalanlamaya rağmen "BBC Sport", Conte'nin resmen teklif edilmesi halinde bu görevi üstlenmeyi şiddetle arzuladığını doğruluyor.

Carrick'in geleceğini belirsizlik sarıyor

Bu gelişme, Avrupa'daki büyük düşüşün ardından Michael Carrick'in Old Trafford'daki geleceğini belirsizlik sararken yaşanıyor. Carrick'in pazar günü Premier Lig'de Bournemouth'a karşı oynanacak maçta takımın başında olmaya devam edeceği belirtilse de, İngiliz Yayın Kurumu kaynakları, United yönetiminin olası alternatifleri araştırma sürecini çoktan başlattığını doğruladı.

Yönetimin masasında, başta eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann ve Antonio Conte olmak üzere birkaç önemli ismi içeren bir liste bulunuyor.

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızı Conte'nin, geçen sezonun sonunda Napoli'den ayrılmasının ardından serbest teknik direktör konumuna geldiğini hatırlatalım. Conte, ilk sezonunda takımı İtalya Serie A şampiyonluğuna, son sezonunda ise İtalya Süper Kupası'na taşımıştı.

İtalyan teknik direktör, İngiltere'de dolu dolu bir geçmişe sahip. Stamford Bridge'deki ilk sezonu olan 2016-2017'de Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğunu kazandı; ardından bir sonraki sezon FA Cup finalinde bizzat Manchester United'ı mağlup etti.

Ayrıca 2021 yılında Tottenham Hotspur'da Jose Mourinho'nun yerine geçerek Premier Lig'e geri döndü, ancak Kuzey Londra'daki dönemi yalnızca 16 ay sürdü ve "bencil" oyuncuları ve kulüp kültürünü eleştirdiği meşhur basın toplantısının ardından Mart 2023'te sona erdi.



