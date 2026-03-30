Serie C, Trapani'nin itirazı reddedildi: Puan tablosunda -5 puanı onaylandı

Federal Temyiz Mahkemesi Birleşik Daireleri, Trapani’nin (Serie C C Grubu) itirazını reddederek, idari ihlaller nedeniyle 9 Mart’ta Ulusal Federal Mahkeme tarafından verilen 1.500 avroluk para cezasını ve bu sezon uygulanacak 5 puanlık puan kesintisini onadı. Kulüp, Spor Kulüplerinin Ekonomik ve Mali Dengesi Denetiminden Sorumlu Bağımsız Komisyon'un ihbarı üzerine 3 Ocak'ta mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, TFN'nin Trapani ve yöneticilerine uyguladığı cezaların uygunsuzluğu gerekçesiyle Federal Savcılık'ın itirazını da reddetti.

Ayrıca, idari ihlaller nedeniyle Mayıs 2025'te TFN tarafından verilen ve geçen Haziran ayında Federal Temyiz Mahkemesi tarafından onanan sekiz puanlık sıralama cezasının kaldırılmasına yönelik Trapani'nin temyiz başvurusu da kabul edilemez bulunmuştur. (ANSA).