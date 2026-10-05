Serie C’de teknik direktör depremi: Casertana için Semplici veya Stellone, Brescia ve Barletta’da Corini ile Paci tehlikede

Serie C’de teknik direktör kulübelerinde ne depremler yaşanıyor, üstelik sezonun başlamasından sadece altı hafta sonra. A Grubu’ndaCittadella harika bir sezon geçiriyor, ancak bu noktada Brescia ile arasındaki beş puanlık farkı kimse beklemiyordu. Pasini’nin kulübü Serie B’ye yükselmenin en büyük favorisi olarak görülüyordu, belki hâlâ da görülüyor, ancak bu ilk haftalar bambaşka bir hikâye anlattı: zirveye çıkma hedeflerini meşrulaştırmak için çok az şey var ve bir şeylerin kesinlikle yolunda gitmediği hissi hâkim.





CORINI BRESCIA’DA RİSK ALTINDA, CASERTA’DA DEVRİM - Eugenio Corini artık koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya: geçen sezon Diana’nın puan ortalaması bundan çok da uzak değildi ve kulüp görevden alma kararı vermişti. Bu arada Kuzey ile Güney arasında Folgore Caratese, Gubbio, Casertana ve Casarano takımlarında birçok teknik direktör gönderildi: Belmonte, Di Carlo, Espinal ve büyük olasılıkla Di Bari ile yollar ayrılırken, Carmine Parlato, Braglia ve Caserta’da Leonardo Semplici ile Roberto Stellone’dan biri geliyor. Soyunma odalarıyla gerilen ilişkiler de bu teknik projelerin kısa sürede boşa çıkarılmasına yol açtı.









BARI İLE COSENZA ARASINDA - Bari’de bu sırada San Nicola Stadı boş kalmaya devam ediyor: şehirde yaşayan Amerikalı bir iş insanı olan Gregory Vaughn, kentin iki stadı için bir projeyle ortaya çıktı. Rastelli şimdilik görevde kalmayı sürdürüyor: ancak Salerno’daki yenilgi eski kâbusları yeniden su yüzüne çıkarabilir. Cosenza’da durum kritik ve Coppitelli bunun farkındaydı, ancak şimdi bedeli onun ödeme riski var; Foggia yenilgisinin ardından söylediği sözler de bunu gösteriyor: "Sportif bir agoni yaşıyoruz". .





BARLETTA’YA DİKKAT - Barletta’da Paci’ye süreli güven var: Bari derbisi ona hâlâ kredi sağlıyor, ancak geçen yılki tarihi yükselişin ardından artık bir tempo değişikliği şart. Kırmızı-beyazlı kulüp, Giugliano yenilgisinin ardından yönetimle birlikte başlatılan değerlendirmelerin baş aktörlerinden olan transfer danışmanı Vincenzo De Santis ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırma kararı aldı. Bu tercih, kulüp içinde gerçek anlamda bir kırılmayı temsil ediyor: dolayısıyla kulübede bir değişiklik yok, ancak sezonun hassas bir döneminde sportif alana bir müdahale var.



















