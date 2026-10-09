Serie C'de Ronaldinho Ravenna'da: bahisçilere göre bu sadece pazarlama değil, sezonda 4,5 gol üstüne 1,90 oran veriliyor

Ronaldinho dediğinizde, akla teknik, öngörülemezlik ve şovla harmanlanmış futbol sihri gelir. Yıllar boyunca Avrupa'yı ve dünyayı, Milan formasıyla İtalya'yı da büyüleyen bu şölen, şimdi tam da İtalya'da, Serie C'de, Ravenna ile olağanüstü kariyerinin son bir dönemi için geri dönmeye hazırlanıyor. Bahis şirketlerine göre bu yalnızca vitrinlik bir operasyon değil: Brezilyalının sezonda beş golü geçmesi ihtimali (4,5 Üst), Goldbet ve Planetwin365'te 1,90 oranla oynanıyor. "Gaucho", yeni taraftarının önünde, gelecek 15 Kasım'da Forlì'ye karşı oynanacak Romagna derbisiyle yapacağı ilk maçı hedefleyerek fiziksel hazırlığını tamamlamak üzere. Bunun sadece bir pazarlama hamlesi olmadığını göstermek, Ravenna'yı iddialı bir büyüme projesinde sürüklemek ve neden olmasın, ilk kez Serie A'ya ulaşmayı hedeflemek için. 2028'e kadar gerçekleşmesi halinde bu ihtimal 30,00 veriyor.