Serie C'de kulübede ne çok deprem var: Casertana için Semplici ya da Stellone, Brescia ve Barletta'da ise Corini ile Paci risk altında

Serie C’de kulübelerde ne depremler yaşanıyor, üstelik sezonun başlamasının üzerinden henüz altı hafta geçmişken. A Grubu’ndaCittadella harika bir sezon geçiriyor, ancak şu aşamada Brescia’nın beş puan gerisinde kalacağını gerçekten kimse beklemiyordu. Pasini’nin kulübü Serie B’ye yükselme yolunda büyük favori olarak görülüyordu, belki hâlâ da görülüyor, ancak bu ilk haftalar bambaşka bir hikâye anlattı: üst lige çıkma hedeflerini meşrulaştırmak için çok az şey var ve bir şeylerin kesinlikle yolunda gitmediği hissi öne çıkıyor.





CORINI BRESCIA’DA RİSK ALTINDA, CASERTA’DA DEVRİM - Eugenio Corini artık görevini kaybetme riskiyle karşı karşıya: geçen sezon Diana’nın puan ortalaması bundan çok da uzak değildi ve kulüp görevden alma kararı vermişti. Bu arada Kuzey’den Güney’e Folgore Caratese, Gubbio, Casertana ve Casarano arasında birçok teknik adam gönderildi: Belmonte, Di Carlo, Espinal ve neredeyse kesin olarak Di Bari gidiyor; yerlerine Carmine Parlato, Braglia, Caserta’da ise Leonardo Semplici ile Roberto Stellone’dan biri geliyor. Teknik projeler daha en baştan boşa çıkarıldı, bunda soyunma odalarıyla yaşanan gergin ilişkiler de etkili oldu.









BARI VE COSENZA ARASINDA - Bari’de ise San Nicola Stadı boş kalmaya devam ediyor: şehirde yaşayan Amerikalı bir iş insanı, Gregory Vaughn, iki şehir stadı için bir projeyle ortaya çıktı. Rastelli şimdilik görevinde sağlam duruyor; ancak Salerno yenilgisi eski kâbusları yeniden su yüzüne çıkarabilir. Cosenza’da durum kritik ve Coppitelli bunun farkındaydı, ancak şimdi bedeli onun ödeme riski var; bunu Foggia yenilgisinin ardından söylediği şu sözler de gösteriyor: "Sportif bir agoninin içinden geçiyoruz". Reklam.





BARLETTA’YA DİKKAT - Barletta’da Paci’ye süreli güven var: Bari derbisi ona hâlâ kredi sağlıyor, ancak geçen yılki tarihi yükselişin ardından artık bir çıkış şart. Kırmızı-beyazlı kulüp, Giugliano yenilgisinin ardından yönetimle birlikte başlatılan değerlendirme sürecinin baş aktörlerinden olan transfer danışmanı Vincenzo De Santis ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırma kararı aldı. Bu tercih kulüp içinde gerçek bir dönüm noktasını temsil ediyor: dolayısıyla kulübede bir değişiklik yok, ancak sezonun hassas bir döneminde sportif alana bir müdahale geldi.



















