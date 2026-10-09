Serie C'de bahisçiler favorileri seçti: yükselme yarışında pole pozisyonunda Brescia, Spezia ve Bari

Union Brescia (A Grubu), Spezia (B Grubu) ve Bari (C Grubu). Bahis şirketlerine göre, Serie C’de kendi gruplarını kazanıp Serie B’ye doğrudan yükselmenin başlıca adayları bunlar. Brescia, son beş maçta aldığı dört beraberliğin ardından şu anda puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Cittadella’nın beş puan gerisinde bulunuyor. Ancak uzmanlara göre Corini’nin takımı turnuvayı kazanmada favori; zira ilk sırayı almasına Betflag’da 2,00 oran verilirken, Veneto ekibinin oranı 2,25 olarak listeleniyor. Diğerleri ise oldukça geride; sezon sonu liderliği için Ospitaletto ve Trento’ya 15,00 oran verilmiş durumda.

B Grubu’nda Spezia, ilk maçındaki beraberliğin ardından art arda yedi galibiyet aldı ve zirvede yer alıyor. Uzmanlara göre takımın ligi kazanacağı konusunda çok az şüphe var; Betpassion’da bu ihtimale 1,65 oran veriliyor. Turati’nin takımının en güçlü rakibi, puan tablosunda dördüncü sırada bulunan ve sekiz puan geride olan Reggiana. Sezon sonunda ilk sırayı almasına 4,00 oran veriliyor. Ravenna’nın liderliği için de aynı oran geçerli, daha geride kalan Grosseto ve Perugia’ya ise sırasıyla 20,00 ve 30,00 oran sunuluyor.

C Grubu’nda puan tablosunun zirvesinde Potenza yer alıyor, ancak bahis şirketlerinin tercihleri Bari ve Catania’dan yana. Puglia ekibi sezonun ikinci yenilgisini yeni aldı, ancak bahis şirketlerine göre Rastelli’nin öğrencileri şampiyonluğu kazanmada favori: bu ihtimale 2,75 oran verilirken, zirvenin altı puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Catania’nın sezonu ilk sırada bitirmesine 4,00 oran veriliyor. Biraz daha geride görülen Salernitana’ya ise 5,00 oran veriliyor; tıpkı lider durumdaki Lucania ekibi gibi.







