Serie B: Venedik ve Monza yükselmeyi hedefliyor; bahis oranlarında Frosinone (1,50) ve Palermo (1,80) onları takip ediyor

32. haftanın büyük maçında Monza ile Venezia arasında berabere sonuçlanan karşılaşma, Venediklileri liderlik koltuğunda tutarken, Brianza ekibinin ikinci sıradaki yerini Frosinone ile paylaşmasına neden oldu. Puan tablosundaki bu yakınlık ve Bianco'nun adamlarının küçük bir duraklamasına rağmen, bahisçiler için Venezia ve Monza'nın Serie A'ya yükselme şansı kesin: Better ve Betflag'da Lagunari'nin yükselme oranı 1,05, Cutrone ve arkadaşlarınınki ise 1,30.





Frosinone 1,50 oranla pes etmiyor, onu 10 kişi kalmasına rağmen Padova'da galip gelen Palermo 1,80 oranla takip ediyor. Playoff'lara katılmaları neredeyse kesin olan Modena ve Catanzaro'nun Serie A'ya yükselme şansı zor görünüyor, bu iki takım için oran 6,00.









KÜME DÜŞME – Sampdoria için hayati bir galibiyet; formda olan Avellino'yu kıl payı mağlup ederek Serie C kabusunu ortadan kaldırdı: Dorianların küme düşmesi 4,50 oranla oynanırken, Bari 2,00 oranla hala risk altında ve Insigne'nin tedavisiyle moral bulan ancak sıralamada hala son sırada yer alan ve bahisçiler için en riskli kulüp olan Pescara 1,20 oranla gösteriliyor.



