Serie B'de Mantova şaşırtmaya devam ediyor: Bahis şirketlerine göre 3,50 oran verilen üst lige yükselme ihtimali hayalden fazlası

Altı maçta dört galibiyet ve iki beraberlik alan, cumartesi günü Palermo ile oynayacağı kritik maçta liderliğe yükselme şansı bulunan Mantova şaşırtmaya devam ediyor ve Serie B'de sezonun başında giderek kendini kanıtlıyor. Öyle ki bahis şirketlerinin gözünde artık bir hayalden fazlası: Planetwin365 ve Betflag bahis analistleri Mantova'ya 3,50 oran veriyor. Bu konuda favori ise yine yenilgisiz olan (beş galibiyet ve bir beraberlik) Palermo. Son sezonlarda defalarca kaçırdığı Serie A'ya dönüşü için Palermo'ya 1,15 oran veriliyor.





Uzmanlar, sezona istikrarsız başlamasına rağmen en üst lige hemen dönmesi için 2,00 oran verilen Verona'ya hâlâ inanıyor. Onu 2,25 oranla Modena takip ediyor. Verona'ya benzer bir durumda olan Cremonese de Serie B'ye dönüşünde kötü bir başlangıç yapmasına rağmen yükselmesi için 3,50 oranla listede yer alıyor. Yükselme mücadelesindeki başlıca takımlar arasında, yeni küme düşen üçüncü ekip Pisa da var; ona verilen oran ise 4,00.



