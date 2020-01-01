Serie A'da yeni sezon için hedeflenen tarih 12 Eylül
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Serie A, verilen aranın ardından 20 Haziran'da perdelerini yeniden açıyor.
İtalya'da futbol heyecan Serie A'dan önce İtalya Kupası'nda oynanan maçlarla başladı.
Juventus ve Napoli, iki Milano ekibini kupanın dışına iterek finale yükselmeyi başardılar.
Lig Kurulu, 18 Haziran Perşembe günü yapacağı toplantıyla 2020-21 sezonunun hangi tarihte başlayacağına karar verecek.
Sky Sports İtalya'nın haberine göre kurulun Serie A'nın yeni sezonunun başlatmayı düşündüğü tarih 12 Eylül.
Kararın açıklanması için yine aynı gün UEFA'nın yapacağı toplantıdan çıkacak kararlar beklenecek.