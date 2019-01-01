Transferler
Serie A

Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (26 Ocak 2019)

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Serie A'da günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(110) Sassuolo - Cagliari (17:00)

Sassuolo: Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic

Eksikler:  Sensi (Cezalı), Marlon, Sernicola

Cagliari: Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; Pedro, Pavoletti

Eksikler:  Klavan, Castro, Cerri, Sau, Andreolli

(127) Sampdoria - Udinese (20:00)

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Quagliarella, Defrel

Eksikler:  Caprari, Barreto, Sala

Udinese: Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Lasagna, Okaka

Eksikler: Barak, Samir, Teodorczyk, Badu, Ingelsson

(135) Milan - Napoli (22:30)

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Cutrone, Hakan

Eksikler:  Bonaventura, Zapata, Biglia, Caldara

Napoli: Meret; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne

Eksikler:  Chiriches, Allan

Sonraki haber:
Bundesliga'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (26 Ocak 2019)
Sonraki haber:
Galatasaray'ın yeni golcü adayı: John Guidetti! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 26 Ocak
Sonraki haber:
La Liga'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (26 Ocak 2019)
Sonraki haber:
Raphael Veiga adım adım Fenerbahçe'ye...
Sonraki haber:
Galatasaray'da Charlie Austin sesleri
Kapat