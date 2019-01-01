Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (26 Ocak 2019)
(110) Sassuolo - Cagliari (17:00)
Sassuolo: Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic
Eksikler: Sensi (Cezalı), Marlon, Sernicola
Cagliari: Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; Pedro, Pavoletti
Eksikler: Klavan, Castro, Cerri, Sau, Andreolli
(127) Sampdoria - Udinese (20:00)
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Quagliarella, Defrel
Eksikler: Caprari, Barreto, Sala
Udinese: Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Lasagna, Okaka
Eksikler: Barak, Samir, Teodorczyk, Badu, Ingelsson
(135) Milan - Napoli (22:30)
Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Cutrone, Hakan
Eksikler: Bonaventura, Zapata, Biglia, Caldara
Napoli: Meret; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne
Eksikler: Chiriches, Allan