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Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (20 Ocak 2019)

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AFP
Serie A'da günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(136) Frosinone - Atalanta (14:30)

Frosinone: Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Pinamonti, Campbell

Eksikler: Ciano (Cezalı), Capuano (Cezalı), Zampano, Dionis, Hallfredsson, Paganini, Ciofani, Ariaudo

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez

Eksikler: Varnier, Freuler

(140) Fiorentina - Sampdoria (17:00)

Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.

Eksikler: Diks

Sampdoria: Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari

Eksikler: Bereszynski (Şüpheli), Linetty, Barreto

(141) SPAL - Bologna (17:00)

SPAL: Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna

Eksikler: Valoti (Şüpheli), Viviani (Şüpheli)

Bologna: Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Soriano, Pulgar, Svanberg; Palacio, Santander, Sansone

Eksikler: Dzemaili, Paz

(148) Cagliari - Empoli (20:00)

Cagliari: Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; Pedro, Pavoletti

Eksikler: Ceppitelli (Cezalı), Castro, Klavan, Cerri, Sau, Andreolli

Empoli: Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traorè, Pasqual; Zajc, Caputo

Eksikler: Capezzi (Şüpheli), Bennacer (Cezalı), Krunic (Cezalı), La Gumina, Polvani, Mchedlidze, Antonelli

(151) Napoli - Lazio (22:30)

Napoli: Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Mertens, Milik

Eksikler: Alan (Cezalı), Koulibaly (Cezalı), Insigne (Cezalı), Hamsik, Chriches

Lazio: Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Alberto; Immobile

Eksikler: Marusic (Cezalı)

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