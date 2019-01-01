Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (20 Ocak 2019)
(136) Frosinone - Atalanta (14:30)
Frosinone: Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Pinamonti, Campbell
Eksikler: Ciano (Cezalı), Capuano (Cezalı), Zampano, Dionis, Hallfredsson, Paganini, Ciofani, Ariaudo
Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez
Eksikler: Varnier, Freuler
(140) Fiorentina - Sampdoria (17:00)
Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.
Eksikler: Diks
Sampdoria: Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari
Eksikler: Bereszynski (Şüpheli), Linetty, Barreto
(141) SPAL - Bologna (17:00)
SPAL: Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna
Eksikler: Valoti (Şüpheli), Viviani (Şüpheli)
Bologna: Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Soriano, Pulgar, Svanberg; Palacio, Santander, Sansone
Eksikler: Dzemaili, Paz
(148) Cagliari - Empoli (20:00)
Cagliari: Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; Pedro, Pavoletti
Eksikler: Ceppitelli (Cezalı), Castro, Klavan, Cerri, Sau, Andreolli
Empoli: Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traorè, Pasqual; Zajc, Caputo
Eksikler: Capezzi (Şüpheli), Bennacer (Cezalı), Krunic (Cezalı), La Gumina, Polvani, Mchedlidze, Antonelli
(151) Napoli - Lazio (22:30)
Napoli: Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Mertens, Milik
Eksikler: Alan (Cezalı), Koulibaly (Cezalı), Insigne (Cezalı), Hamsik, Chriches
Lazio: Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Alberto; Immobile
Eksikler: Marusic (Cezalı)