Serie A

Serie A'da koronavirüs yüzünden hangi maçlar ertelendi?

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İtalya'da koronavirüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirler nedeniyle birçok maç ileri tarihlere ertelendi. Peki bu maçlar hangileri?

İtalya'yı hakimiyeti altına alan koronavirüs, Serie A'yı da vurdu.

Son iki hafta içinde Serie A'da toplam 8 maç virüs nedeniyle ertelendi.

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Şu ana kadar 1694 virüs vakasının görüldüğü ülkede, bu vakaların 984'üyse kuzey şehirlerinde görüldü. Bu yüzden ertelenen maçlar ülkenin kuzey takımlarının karşılaşmaları oldu.

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    Ligin 26. haftasında oynanması gereken Juventus - Inter, Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - SPAL ve Sassuolo - Brescia maçları 13 Mayıs'a ertelenirken, Hellas Verona - Cagliari maçıysa 11 Mart'a ertelendi.

    Ertelenen bir diğer iki maç olan Atalanta - Sassuolo ve Inter - Sampdoria karşılaşmalarının ise tarihi henüz belirlenmedi.

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