Serie A'da koronavirüs karmaşası

Bakanlığın lig askıya alınsın önerisi sonrasında gerçekleşen görüşmeler, Parma - SPAL maçının 75 dakika gecikmesine neden oldu.

koronavirüs salgınının sonuçlarıyla baş etmekte zorlanıyor.

İtalya'nın kuzeyinde hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle Serie A maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Fakat hükümet ligin bir süreliğine tamamen durdurulmasını istiyor.

Daha fazla takım

Ülkenin spor bakanı Vincenzo Spadafora, Oyuncular Birliği'nin önerisini destekleyip ligin bir süreliğine askıya alınması yönünde bir çağrıda bulununca, TSİ 14:30'da başlaması planlanan - maçı öncesinde ilginç sahneler yaşandı.

Oyuncular seyircisiz müsabakaya çıkmaya hazır bir şekilde tünele geldikten sonra maçın hakemi iki ekiple de bir görüşmede bulundu ve sporculardan soyunma odalarına dönmelerini istedi. Bu esnada yedek kulübesinde yer alan diğer futbolcular da içeri girdiler.

Maçın akıbeti uzun süre belirsiz kalırken yapılan görüşmeler sonucunda bugünkü Serie A maçlarının oynanmasına karar verildi ve Parma - SPAL müsabakasının saati TSİ 15:45'e alındı.

Ligde 8 Mart ve 9 Mart'taki maçlar planlandığı şekilde oynanacak. Müsabakalar arasında - derbisi de var.

Ülkenin kuzeyi karantinaya alındı

Son verilere göre koronavirüse bağlı 5.883 vakanın rapor edildiği ve 233 ölümün gerçekleştiği İtalya'da hükümet, cumartesiyi pazara bağlayan gece aldığı çarpıcı kararla ülkenin kuzey bölgesindeki birçok noktaya giriş-çıkışı yasakladı.

Karantinaya alınan yerler arasında Milano'nun da içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tamamı ile Venedik, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli ve Verbano Cusio Ossola vilayetleri bulunuyor.

Spor Bakanı Spadafora, Serie A'nın askıya alınması isteğine yönelik "Virüsün yayılmasını önlemek adına insanlarımızdan büyük fedakarlıklar talep ediyorken; sporcuların, hakemlerin, antrenörlerin ve maçı izlemek için bir araya gelecek taraftarların sağlıklarını tehlikeye atıyor olmamızın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Hükümetin hafta içerisinde ligin askıya alınması yönündeki baskılarını artırması bekleniyor.

İtalya Futbolcular Birliği'den grev çağrısı

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Öte yandan İtalya Futbolcular Birliği, salgına rağmen maçları ertelemeyip seyircisiz oynatma kararı alan İtalya Futbol Federasyonu'na karşı grev çağrısında bulundu.

Futbolcuların bu çağrıya uyması halinde - ve Juventus - Inter maçları oynanmayabilir.