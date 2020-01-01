Juventus - Inter Derbisi seyircisiz!

Koronavirüsün etkili olduğu İtalya'da hafta sonu 6 maç seyircisiz oynanacak. Bu maçlar arasında Juventus - Inter Derbisi de bulunuyor.

'nın 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak.

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, TG2 kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte'ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.

Spadafora, spor kamuoyundan yetkililerden gelen futbol maçlarının seyircilere kapalı şekilde oynatılması taleplerini de değerlendirdiklerini ifade ederek, "Kuzey İtalya'da 6 bölgede spor etkinlikleri durdurulmuş durumda. Bununla beraber, maçların seyircisiz oynanması talebini kabul ettik." dedi.

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Bu açıklamaya göre - , Milano- , - , -Brescia, -Hellas Verona ve - maçları seyircisiz oynanacak.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de Radio 24'e yaptığı değerlendirmede, "Şu anda öncelik, halk sağlığının korunması. Bu varsayımdan başlayarak yetkililerle devam eden bir diyalog var, ancak herhangi bir karar verilecekse, halk sağlığını korumak önemlidir." yorumunu yaptı.

Inter'in maçı da seyircisiz

Inter de yaptığı resmi açıklamayla Lombardiya Bölgesi ve Milano Belediyesi yetkililerinin aldığı kararlar ve UEFA ile varılan anlaşma çerçevesinde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.