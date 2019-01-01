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Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (3 Şubat 2019)

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Serie A'da günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(135) Spal - Torino (14:30)

Spal: Viviano; Cionek, Vicari Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi

Eksikler: Petagna (Cezalı)

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Meite, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti

Eksikler: Djidji (Şüpheli)

(138) Genoa - Sassuolo (17:00)

Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Sanabria, Kouame

Eksikler: Rolon (Cezalı), Favilli

Sassuolo: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Di Francesco

Eksikler: Marlon, Sernicola, Magnanelli

(139) Udinese - Fiorentina (17:00)

Udinese: Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Okaka

Eksikler: Samir, Badu, Barak

Fiorentina: Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel

Eksikler: Benassi (Cezalı), Hugo

(148) Inter - Bologna (20:00)

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Mario, Perisic; Icardi

Eksikler: Politano (Cezalı), Vrsaljko, Keita, Valero

Bologna: Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio

Eksikler: Mattiello (Cezalı), Helander (Cezalı), Sansone, Dzemaili

(150) Roma - Milan (22:30)

Roma: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

Eksikler: Nzonzi (Cezalı), Cristante (Cezalı), Cengiz, Perotti, Jesus

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Hakan

Eksikler: Bonaventura, Zapata, Caldara, Biglia

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