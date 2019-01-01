Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (3 Şubat 2019)
(135) Spal - Torino (14:30)
Spal: Viviano; Cionek, Vicari Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi
Eksikler: Petagna (Cezalı)
Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Meite, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti
Eksikler: Djidji (Şüpheli)
(138) Genoa - Sassuolo (17:00)
Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Sanabria, Kouame
Eksikler: Rolon (Cezalı), Favilli
Sassuolo: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Di Francesco
Eksikler: Marlon, Sernicola, Magnanelli
(139) Udinese - Fiorentina (17:00)
Udinese: Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Okaka
Eksikler: Samir, Badu, Barak
Fiorentina: Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel
Eksikler: Benassi (Cezalı), Hugo
(148) Inter - Bologna (20:00)
Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Mario, Perisic; Icardi
Eksikler: Politano (Cezalı), Vrsaljko, Keita, Valero
Bologna: Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio
Eksikler: Mattiello (Cezalı), Helander (Cezalı), Sansone, Dzemaili
(150) Roma - Milan (22:30)
Roma: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko
Eksikler: Nzonzi (Cezalı), Cristante (Cezalı), Cengiz, Perotti, Jesus
Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Hakan
Eksikler: Bonaventura, Zapata, Caldara, Biglia