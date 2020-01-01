Serie A'da geri dönüşe bir adım daha yaklaşıldı: Takım antrenmanları başlıyor!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A kulüplerinin 18 Mayıs Pazartesi günü toplu olarak çalışmalara başlayabileceğini açıkladı.

İtalya Hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada ekiplerinin 18 Mayıs Pazartesi günü takımca antrenmanlara başlayabileceği ifa edildi.

Bu kararla birlikte yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Serie A'nın yeni başlamasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Başbakan Conte yaptığı açıklamada "Takım antrenmanları 18 Mayıs'ta yeniden başlayabilir. Spor Bakanımız Vincenzo Spadafora durumu yakından takip ediyor. Ligin devam etmesi için herkesin sağlık güvenliğini tam olarak sağlamayı beklememiz gerekiyor. Umarım en kısa sürede bunu başarırız" şeklinde konuştu.

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Daha fazla takım

Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanı Spadafora yaptığı açıklamada İtalya Futbol Federasyonu'nun Bilim Kurulu'nun önerdiği protkolleri kabul ettiğini bildirmişti.

Serie A kulüpleri de kendi aralarında yaptığı oylamada liglerin 13 Haziran'da başlatılmasına yönelik karar almıştı.