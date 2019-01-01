Serie A'da dev takas iddiası: Icardi ve Dybala takım değiştirecek

Inter'de Mauro Icardi bilmecesi devam ediyor. Arjantinli oyuncunun vatandaşı Paulo Dybala ile takas olması gündemde.

Milano ekibi, bir süredir kadro dışı kalan ve saha dışı sorunları sebebiyle tartışma konusu olan Icardi'nin transferi için opsiyonlarını yoklamaya devam ediyor. Arjantinli golcünün İtalya'da kalmak istemesi, Inter'in opsiyonlarını daraltıyor.

La Repubblica'nın haberine göre, Juventus, bir başka Arjantinli Paulo Dybala'yı vererek Icardi'yi almaya sıcak bakıyor. Dybala'nın da beklenen performansın altında kalması, Juventus'un bu transfere olumlu bakmasına sebep veriyor.

Habere göre, Inter 80 milyon euro civarında bir teklif alması halinde, Icardi'nin 110 milyonluk serbest kalma maddesinde indirime giderek transfere izin verecek. Juventus ise transferi Dybala'yı Inter'e vererek gerçekleştirerek maddi yükümlülüğünü azaltmak hedefinde.

Icardi, Sampdoria'dan Inter'e 2013 yılında 13 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve Milano ekibi adına 210 maçta 122 gole imza atmıştı.