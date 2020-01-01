Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor

İtalya Serie A ekiplerinin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlaması yönündeki plan resmiyet kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arası sonrası futbola yeniden dönüş planları yapan İtalya 'da geri sayıma geçildi.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, kulüplerin 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren antrenmanlara başlayabileceğini resmen duyurdu.

Spadafora yaptığı açıklamada İtalya Futbol Federasyonu'nun Bilim Kurulu'nun önerdiği protkolleri kabul ettiğini bildirdi.

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Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'da 20 kulüp ile Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşme sonucu liglerin kaldığı yerden devam etmesi yönünde anlaşmaya varılmıştı.