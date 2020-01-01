Serie A'da 2019-2020 sezonu sona erdi! Düşen son takım Lecce oldu

İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı. Alınan sonuçların ardından ligden düşen son takım Lecce oldu.

Merih Demiral'ın formasını giydiği 'un üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaştığı 'da sezon bugün oynanan maçlarla bitti.

Hellas Verona'yı sahasında 3-0 yenen ligde kalmayı başarırken, bu sonuçla ve Brescia'nın ardından küme düşen son takım Lecce oldu.

Tamamlanan sezonun ardından Juventus, , ve Şampiyonlar Ligi'ne, ile da UEFA 'ne kaldı.

Daha fazla takım

Lazio forması giyen Ciro Immobile 37 maçta attığı 36 golle krallık yarışını zirvede tamamlerken, aynı takımdan Luis Alberto da yaptığı 15 asistle bu alanda ilk sırada yer aldı.

Serie A'da geride kalan sezonda en fazla forma şansı bulan Türk futbolcu ise Hakan Çalhanoğlu oldu. 35 maça çıkan Hakan, 9 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Sezonun kapanış gününde alınan sonuçlar şöyle:

SPAL 1-3

0-1

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Lecce 3-4

Genoa 3-0 Hellas Verona

1-1