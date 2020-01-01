Serie A'da 2019-2020 sezonu sona erdi! Düşen son takım Lecce oldu
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'un üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaştığı Serie A'da sezon bugün oynanan maçlarla bitti.
Hellas Verona'yı sahasında 3-0 yenen Genoa ligde kalmayı başarırken, bu sonuçla SPAL ve Brescia'nın ardından küme düşen son takım Lecce oldu.
Tamamlanan sezonun ardından Juventus, Inter, Atalanta ve Lazio Şampiyonlar Ligi'ne, Roma ile Milan da UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
Lazio forması giyen Ciro Immobile 37 maçta attığı 36 golle krallık yarışını zirvede tamamlerken, aynı takımdan Luis Alberto da yaptığı 15 asistle bu alanda ilk sırada yer aldı.
Serie A'da geride kalan sezonda en fazla forma şansı bulan Türk futbolcu ise Hakan Çalhanoğlu oldu. 35 maça çıkan Hakan, 9 gol 9 asistlik performans sergiledi.
Sezonun kapanış gününde alınan sonuçlar şöyle:
SPAL 1-3 Fiorentina
Lecce 3-4 Parma
Genoa 3-0 Hellas Verona