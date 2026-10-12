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Serie A şampiyonluğu için Inter'den atak: Bahis oranlarında üstünlüğünü artıran Inter'in tek gerçek rakibi, bahis şirketlerine göre Roma

Yeniden başlayan Serie A'ya Inter damga vuruyor. Parma'yı net bir 3-0'lık skorla yenen Inter, Como deplasmanında berabere kalan Roma ile arasındaki farkı açarken Lazio ile birlikte zirvedeki yerini korudu. 888sport bahis analistlerine göre hafta sonu alınan sonuçlar, Lautaro ve takım arkadaşlarını üst üste ikinci şampiyonluk için daha da güçlü favori hâline getirdi. Inter'in şampiyonluk oranı, önceki haftaki 1,75'ten 1,38'e geriledi. Gasperini'nin Roma'sının Betpassion'daki oranı ise 4,00'ten 5,50'ye yükseldi.


Hafta sonunu birer puanla kapatan Milan, Como ve Juventus'un şampiyonluk yarışında geri dönüş şansı da ciddi biçimde azaldı. Henüz yenilgi yaşamayan Milan, 13,00 oranla bahislerde üçüncü favori. Juventus ve Como'nun oranı ise Inter'e rakip takımlar arasında hafta sonu galip gelen tek ekip olan Napoli gibi 15,00. Tarihinin en iyi başlangıcını yapan Lazio zirvedeki yerini koruyor. Ancak uzmanlara göre şampiyonluk ihtimali düşük: Gattuso'nun öğrencilerinin sezonu ilk sırada bitirmesine 46,00 oran veriliyor.

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