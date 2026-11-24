Gustavo Varela, Benfica'dan ucuza transfer edilen bir yedek oyuncuyken AC Monza'da etkili bir golcüye dönüşerek Serie A'nın sürpriz yıldızı oldu ve Inter ile AC Milan'ın ilgisini çekti.

Reklam

Bu Serie A sezonunun öne çıkan hikâyesinin merkezinde, İtalya'ya büyük beklentiler olmadan gelen genç bir Portekizli forvet var. AC Monza, oyuncuyu Temmuz 2026'da Benfica'dan, haberlere göre 3,5 milyon avro karşılığında transfer etti. Hemen ardından gelen gol patlaması, Avrupa futbolundaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri artık her maç günü üst düzey yetkililerini U-Power Stadium'a gönderiyor. 21 yaşındaki oyuncu, fiziksel güç, hareketli oyun ve ceza sahasında acımasız bitiriciliğin nadir görülen bir birleşimini sunuyor. Artık yalnızca gelişime açık bir yetenek değil, maç kazandıran bir güç olarak görülüyor.

Lizbon'dan Selanik'e uzanan gelişim yolculuğu

Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela, altyapı kariyerine Portekiz'de Miúdos Talentosos ve Sporting CP'de başladı. 2016'da, babası Fernando Varela'nın oynadığı PAOK Selanik'te teknik gelişimini sürdürmek üzere Yunanistan'a taşındı. Benfica, Ocak 2022'de onu doğduğu Lizbon'a geri getirmek için harekete geçti.

Benfica'da altyapı basamaklarını istikrarlı biçimde tırmanan Varela, Benfica B formasıyla Portekiz 2. Ligi'nde çıktığı 56 maçta 14 gol attı. Benfica A takımındaki ilk maçına 17 Mayıs 2024'te Rio Ave karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Düzenli forma şansı bulması için Benfica, onu 2025/2026 sezonunda Portekiz Birinci Ligi ekibi Gil Vicente'ye kiraladı.

Reklam Reklam

Barcelos'ta geçirdiği bir yılda Varela, 32 lig maçında altı gol kaydetti. Potansiyeli açıkça görülmesine rağmen Benfica, Temmuz 2026'da kalıcı transferine izin verdi. Monza, 3,5 milyon avro karşılığında oyuncuyla Haziran 2030'a kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Related Topics

Monza'nın rekor kıran yeni golcüsü

Varela, teknik direktör Ivan Jurić yönetiminde İtalya'nın en üst ligindeki kariyerine tarihî bir başlangıç yaptı. Son olarak 23 Kasım 2026'da Fiorentina karşısında biri penaltıdan, diğeri muhteşem bir topuk vuruşundan olmak üzere iki gol attı. Bu gollerle Serie A'da 12 maçta 11, tüm kulvarlarda ise 12 maçta 13 gole ulaştı.

Varela, son 50 yılda Serie A'daki ilk 11 maçında çift haneli gol sayısına ulaşan üçüncü oyuncu oldu. Daha önce bunu yalnızca 1997'de Vincenzo Montella ve 2008'de Diego Milito başarmıştı. Serie A ayrıca hızlı gelişimini takdir ederek onu Ekim 2026'nın Ayın Yükselen Yıldızı seçti.

Reklam

Etkileyici gol performansı sayesinde Varela, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Kasım 2026'daki UEFA Uluslar Ligi maçları için ilk kez Portekiz A Millî Takımı'na çağrıldı. Varela, A millî takım kadrosuna katıldığında "Buraya gelene kadar gergindim... ama beni iyi karşıladılar" dedi. Jorge Jesus da golcülük içgüdülerini kamuoyu önünde överek İtalya'da bu kadar istikrarlı biçimde gol atmanın "olağanüstü bir kalite" gerektirdiğini vurguladı.

Avrupa devleri ocak ayı için büyük teklifler hazırlıyor

Varela'nın piyasa değeri, yaz aylarındaki bonservis bedeline kıyasla çarpıcı biçimde yükseldi. Inter'in sportif direktörü Dario Baccin, forveti bizzat izlemek için 23 Kasım 2026'da Brianteo'daydı. Inter'in yanı sıra AC Milan, Napoli, Juventus ve Tottenham da yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde oyuncuya ilgi gösterdi.

Reklam

Monza Teknik Direktörü Ivan Jurić, ilk 11'deki dokuz numarasını ocak ayından sonra takımda tutmanın zor olacağını açıkça kabul etti. Jurić, "Ocak ayında biri bize 50 milyon avro getirirse ve kadroyu yeniden kurarsak bu benim için sorun olmaz" dedi.

Benfica, sonraki transferden %20 pay alma maddesi ve gelecek teklifleri eşitlemede öncelik hakkı sayesinde Varela'nın geleceğinde önemli bir söz sahibi olmaya devam ediyor. Golcülüğünü kanıtlamış bir oyuncu arayan birden fazla Şampiyonlar Ligi iddialısı varken Varela, ocak ayı transfer dönemi açıldığında gündemin başlıca isimlerinden biri olmaya aday.