Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve Stefano Pioli'ye kaliteli bir orta saha takviyesi sözü veren Milan yönetimi, Faslı yıldızı gündemine aldı.

Büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea'de Tomas Tuchel'in 3-4-3'ünde istediği kadar süre bulamayan Faslı yıldız Hakim Ziyech takımdan ayrılmaya hazırlanırken, 29 yaşındaki oyuncuya Serie A'nın son şampiyonu Milan talip oldu. SKY Sport'ta yer alan habere göre Stefano Pioli'ye kaliteli bir orta saha sözü veren Milan yönetimi, Ziyech'in durumunu yakından takip ediyor.

Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Milan yönetimi Ziyech'in Chelsea'deki yıllık 5.8 milyon euro'luk gelirinde indirime gitmesini bekliyor. Yapılan yorumlara göre oldukça kısa bir süre önce el değiştiren iki takımın da yeni sahiplerinin ABD'li olması da bu transferin önümüzdeki günlerde olumlu bir şekilde sonuçlanma olasılığını bir hayli yükseltiyor.

Milli takıma davet edilmiyor

Chelsea formasıyla geçirdiği iki sezonda 51'i ilk 11 olmak üzere 81 maça çıkan Ziyech, rakip fileleri 14 kez sarsmıştı. Chelsea'de bir Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluğu elde eden Ziyech, daha önce Ajax formasıyla da Şampiyonlar Ligi'nde oldukça parlak bir performans ortaya koymuş ve Avrupa'nın en gözde 10 numaralarından biri olmuştu.

Twente'den 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında transfer olduğu Ajax'a 2020 yazında 40 milyon euro kazandırarak Premier Lig'in yolunu tutan Ziyech, milli takım kampında yaşadığı bazı disiplin problemlerinden ötürü bir süredir milli takımdan davet almıyordu. CIES'e göre bonservis bedeli 30 milyon euro olan Ziyech için Chelsea'nin talep edeceği miktar ise netleşmedi.

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