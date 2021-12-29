Serie A’nın son şampiyonu Inter, transferde hız kesmiyor: Digne, Onana, Ginter…

La Gazetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Everton'un Fransız sol beki Lucas Digne'yi gündemine aldı. Ayrıca Simone Inzaghi'nin isteği doğrultusunda Borussia M'Gladbach'ta forma giyen Matthias Ginter de Inter'in transfer gündeminde yer alan bir başka isim.

Milano kulübünün yetkilileri, son birkaç saat içinde Digne'nin kulübü Everton ile görüşmelere başladı. Digne için masadaki seçeneklerden diğeri Napoli olsa da tercihini Inter'den yana kullanmış görünüyor. Kiralık seçeneğini sunsa da lacivert-siyahlı ekip, Everton oyuncuyu geçici bir şekilde göndermek istemiyor. Inter'in ise bu Ocak transfer dönemi için ek bütçesi yok. Bütçe Hakimi ve Lukaku'dan gelen yaz satışı kaynaklı.

Diğer transfer hedefleri

Inter, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu örneğinde olduğu gibi, finansal sebeplerden dolayı serbest kalmış futbolculara yöneliyor. Bu doğrultuda sözleşmesi Haziran ayında bitecek Ajax kalecisi Onana, kulübün ilk transferi olacak gibi görünüyor. Diğer tarafta Gladbach'ın 28 yaşındaki Alman defans oyuncusu Ginter'in de sözleşmesi de 6 ay sonra bitiyor. Oyuncu için rekabet çok olsa da Inter bu transfer için kendini favori görüyor ve görüşmelere başladı.

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