Serie A’nın son şampiyonu Inter, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi: Robin Gosens

GOAL, Atalanta'nın Alman yıldızı Robin Gosens'in Inter'e transfer olmaya yakın olduğunu doğruluyor.

Gosens, bu sezon Premier Lig'den düşmemek için kadrolarını güçlendirmek isteyen Newcastle için bir hedef olarak ortaya çıktı.

Ancak Alman milli oyuncu, 25 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu olan bir kiralama teklifi önerecek olan Inter'e transfer olmayı tercih ediyor.

Gosens Eylül ayından bu yana sahalardan uzaktı ancak Inter, Alman oyuncuyu gelecek sezon planlamasında ideal takviye olarak görüyor.

Serie A'nın son şampiyonu kanat oyuncusu Ivan Perisic yerine Gosens'i Hırvat futbolcunun yerini doldurmak için gereken ilave olarak görmeyi bekliyor.

Newcastle da teklif yaptı

Newcastle da oyuncu ile ilgileniyor ve Gosens'e yılda 3.5 milyon € maaş teklif etmeye istekli, ancak Gosens daha çok Inter'in 2,6 milyon € (2,2 milyon £/3 milyon $) maaş teklifine sıcak bakıyor.

Atalanta ile mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Gosens, 2017'de katıldığından bu yana Atalanta formasıyla 157 maçta forma giydi ancak bu sezon sadece sekiz maça çıkabildi.

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