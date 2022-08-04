Serie A huzurevi mi? Milan'a transfer olan De Ketelaere, Premier Lig'e gitmediği için eleştiri aldı

Milano ekibi 21 yaşındaki oyuncu için Club Brugge'e 35 milyon euro ödedi.

Charles De Ketelaere'ın Premier Lig ekibi Leeds United yerine Milan'ı tercih etmesi Anderlecht'in eski yıldızı Jan Mulder'in tepkisini çekti.

Serie A'nın kariyerinin sonundaki oyuncuların adresi olduğunu iddia eden Hollandalı eski golcü, Premier Lig'i De Ketelaere için daha uygun görüyor.

Belçikalı oyuncu için ilk etapta Milan'ın kasasından 32 milyon euro çıkacak. Bu miktar bonuslarla 35 milyon euro'ya yükselebilecek.

Mulder, De Ketalaere'ın seçimi hakkında ne söyledi?

HLN'ye konulan Mulder yeni çıkış yapan 21 yaşında bir oyuncu için İtalya'nın doğru seçenek olmadığına inanıyor.

"Bu transfere hiçbir anlam veremedim."

"Elbette Premier Lig'e gitmeliydi, çünkü orası dünyanın en iyi ligi. Milan ve Serie A, ünlü futbolcuların kariyerlerinin sonbaharında gittikleri bir yer."

"Leeds hem Premier Lig'de, hem de De Ketelaere'ın tarzına uygun, göze hoş gelen bir futbol oynuyor."

De Ketelaere, Milan'a ne katabilir?

Kendisini beş yıllığına kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı atan De Ketelaere, Milan'ın 2019'daki Franck Kessie hamlesinden bu yana yaptığı en pahalı transfer oldu.

Teknik direktör Stefano Pioli, asıl pozisyonu ofansif orta saha olan Belçikalı yeteneği zaman zaman kanatlarda da kullanabilir.

Milan, Serie A'da 2022/23 sezonunu 13 Ağustos'taki Udinese maçıyla açacak.