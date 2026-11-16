Kış transfer döneminin açılmasına bir aydan biraz fazla bir süre kala Jorge Mendes, Alejandro Balde'nin Barcelona'dan ayrılışını hızlandırmak için somut adresler belirlemeye çalışıyor; bunu da oyuncunun kendi onayıyla yapıyor.

Reklam

İspanyol Sport gazetesi, Barcelonalı bek Balde'nin kış transfer döneminde en çok gündeme gelen isimlerden biri haline gelmesinin ardından, oyuncunun ayrılık sürecinin İtalya'da büyük bir ivme kazandığını aktardı.

Corriere dello Sport gazetesine göre Juventus, Barcelona'nın oyuncunun önümüzdeki ocak ayında ayrılmasını kolaylaştırmaya hazır olmasından yararlanarak Balde'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı değerlendiriyor.

İtalyan gazete, oyuncunun değerini en az 40 milyon euro olarak tahmin etti ki bu, ileride yapılacak bir satın alma opsiyonu müzakerelerinde referans teşkil edecek rakam.

Anlaşmaya varılmasını kolaylaştırabilecek formüller arasında, Juventus'un gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarması halinde zorunlu hale dönüşecek 40 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun eklenmesi yer alıyor.

Reklam Reklam

Bu şekilde İtalyan kulüp peşin bir ödeme yapmaktan kaçınacak, Barcelona ise sezon sonunda büyük bir mali getiri garantileme fırsatı elde edecek.

Related Topics

Ancak oyuncuyla ilgilenen tek kulüp Juventus değil. TuttoMercatoWeb ağı, oyuncu menajeri Jorge Mendes'in Balde'nin ayrılığı için uygun bir hedef bulmak amacıyla temaslarını harekete geçirdiğini doğruluyor.

Mendes geçtiğimiz yaz, kendisiyle mükemmel bir ilişkisi bulunan ve hâlâ oyuncunun durumunu takip eden Milan ve Roma'ya Balde'yi önermişti.

Reklam

TuttoMercatoWeb, Mendes'in transferin tamamlanmasında belirleyici bir rol oynayabileceğine işaret ediyor. Hatta Milan ve Roma'nın, oyuncunun menajeriyle daha önceki temasları sayesinde bir miktar avantaja sahip olduğunu, Juventus'un ise bazı oyuncularının olası ayrılığına bağlı kaldığını değerlendiriyor.

Buna rağmen Roma, oyuncunun maaşını karşılanması güç bir unsur olarak değerlendirmesinin ardından bir adım geri attı; Balde maaşında indirime razı olmadıkça ya da Barcelona bu maaşın bir kısmını üstlenmedikçe bu durum değişmeyecek.

Reklam

Balde'nin olası hedefleri İtalya ile sınırlı değil; zira Hansi Flick'in planlarındaki rolü azalan ve yeniden düzenli olarak forma giymeye ihtiyaç duyan oyuncunun durumunu Monaco da takip etmeye devam ediyor.

Barcelona, Balde'nin ayrılığını mali kaynak elde etmek ve bunu takımın diğer mevkilerini güçlendirmek için kullanmak adına bir fırsat olarak görüyor.

Reklam

İleride satın alma opsiyonlu kiralama formülünün benimsenmesi, kış transfer döneminin açılmasına yaklaşık bir buçuk ay kala net hatlar almaya başlayan bir transferin tamamlanmasının önünü açabilir.