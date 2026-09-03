Serie A'da küme düşme: oranlarda Monza şimdiden “mahkûm”, Fiorentina kötü durumda ama bahisçilere göre risk altında değil

Serie A'da iki haftanın ardından Monza şimdiden doğrudan Serie B'ye dönmeye "mahkûm" gibi görünürken, iç sahadaki çöküşe rağmen Fiorentina düşme tehlikesi yaşamıyor. Better'ın bahis analistlerinin değerlendirmesi bu yönde; Ivan Juric'in ekibini 1,30 oranla küme düşmenin en güçlü adayı olarak görüyorlar. Öte yandan, Fabio Grosso'nun Fiorentina'sı, ilk iki maçta kalesinde gördüğü yedi gole rağmen Snai uzmanlarının güvenini hâlâ koruyor; Fiorentina'nın Serie B'ye düşmesine 66,00 oran veriliyor. En fazla risk taşıyan takımlar arasında ise 1,60 oranla Frosinone ve 1,75'le Lecce yer alıyor. Milan karşısında iyi bir görüntü çizen Venezia için oran 2,15 olarak belirlenirken, bu takım 2,35 verilen Parma ile aynı çizgide bulunuyor. Cagliari için oran 4,00'a, Genoa içinse 4,50'ye çıkıyor.