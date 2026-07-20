Serie A’da kaleciler arasında bir karmaşa yaşanıyor: Di Gregorio transferin eşiğinde; bahisçilere göre Meret ve De Gea da risk altında

Maça Inter başladı; Yann Sommer’in yerine eski Lazio oyuncusu Ivan Provedel geçti, ancak Serie A’daki kaleci değişimleri henüz başlangıçta gibi görünüyor. Takımdan ayrılma riski en yüksek olan isim ise Juventus'tan Michele Di Gregorio. Zor bir sezon geçiren ve menajerinin Juventus yönetimine yönelik açıklamalarının ardından, eski Monza oyuncusu Torino'dan ayrılmaya çok yakın. William Hill'in bahis analistleri de bunu doğruluyor ve yaz transfer döneminde kalecinin ayrılma ihtimaline 1,35 oran veriyor.





Napoli’de de durum karmaşık; Allegri, Alex Meret ile Vanja Milinkovic-Savic arasında kimi göndereceğine karar vermek zorunda kalacak ve İtalyan kaleci 1,55 oranla en önde görünüyor. Fiorentina'dan David De Gea da risk altında; ayrılma ihtimali 2,30 oranla değerlendiriliyor. Marco Carnesecchi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor: sportif direktör Giuntoli, Carnesecchi'nin proje içindeki önemini teyit etse de, Betflag bahisçileri onun ayrılma ihtimalini 3,00 oranla belirlemiş durumda. Öte yandan, Gasperini’nin geçen sezon Serie A’nın en iyi kalecisi olan Mile Svilar’ı takımdan göndermesi pek olası görünmüyor. Bazı Premier Lig devlerinin ilgisine rağmen, onun ayrılma ihtimali bahis oranının 5 katı olarak belirlenmiştir.