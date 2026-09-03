İlk iki haftada sıfır penaltı; bu, 41 yıldır yaşanmayan bir durum ve dolayısıyla ligin 20 takımlı formata geçmesinden bu yana hiç görülmedi. Şimdi gözler üçüncü haftaya çevrildi; bu ilginç (ve tarihi) istatistiğin daha da güncellenip güncellenmeyeceği ya da penaltısız hafta serisinin sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Better ve Snai bahis analistlerine göre, hafta sonundaki maçlardan birinde penaltı çıkma ihtimali, programda diğer karşılaşmaların yanı sıra tam üç büyük maçın da yer aldığı (Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan) haftada 2,85 ile 3,25 oranları arasında oynanıyor.





Elbette ilk iki haftada tartışma yaratan birkaç pozisyon eksik olmadı, ancak bu, sahadaki inceleme sayısını da etkileyen yeni hakem anlayışının bir sonucu; bunlar da hâlâ sıfırda. Hakemin monitöre ilk kez çağrılması üçüncü haftada 4,00 orandan oynanırken, inceleme-penaltı ikilisi ise bahis listesinde 5 kat getiriyle yer alıyor.