Serie A'da bir yenilgi daha Stroppa'ya pahalıya patladı: Bahis şirketleri Venezia'yı küme düşmeye "mahkûm" ederken, 1,80'lik oranla Parma da artık tehlikede

Ligin ilk altı haftasında altı yenilgi ve her maçta yenilen en az iki gol. Bu performans, Giovanni Stroppa için teknik direktörlük görevine mal olmakla kalmadı, Venezia'yı da küme düşmeye "mahkûm" etti. Betflag ve Planetwin365 bahis analistlerinin değerlendirmesi bu yönde: Venezia'nın hemen Serie B'ye dönme ihtimali 1,45 oranla ilk sırada.





İlk üçü, 1,65 oranla Monza ve altı puanı bulunmasına rağmen 1,75 oran verilen Lecce tamamlıyor. Dörder puanı bulunan beş takımlık grupta ise gözler özellikle Parma'da. Parma'nın küme düşme oranı, verilen arada Carlos Cuesta'nın yerine geçen Alberto Gilardino'nun Inter'i karşısındaki ilk maçın ardından 1,80'e geriledi.





Fiorentina ile oynadığı doğrudan rakip mücadelesinde sezonun ilk galibiyetini alan Genoa, 2,50 oranla biraz nefes aldı. Fiorentina ve Udinese'nin de dörder puanı var ancak bahis şirketlerine göre iki takım da tehlikede değil; her ikisinin küme düşmesine 10,00 oran veriliyor. Lige müthiş başlamasına rağmen henüz güvende olduğu söylenemeyen Frosinone'nin oranı ise 7,00. Torino'nun küme düşmesine verilen oran da 9,00.



