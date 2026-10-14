Serie A'da altı hafta sonunda teknik direktör görevden almalarında rekor: 1,75'lik bahis oranıyla sıradaki isim Juric olabilir, ancak Runjaic'e de dikkat

2000'li yıllarda Serie A'da ilk altı haftanın ardından dört teknik direktörün görevden alındığı bir başlangıç hiç yaşanmamıştı. Böylesine yüksek bir sayıya rastlamak için tam 67 yıl geriye gitmek gerekiyor. Grosso, Tedesco ve Cuesta'nın ardından sıra Stroppa'ya geldi. Venezia ile sıfır puanla son sırada yer alan Stroppa, Bergamo'daki yenilginin ardından görevden alındı. Bahis şirketleri, teknik direktör değişikliklerinin sıklığı nedeniyle sıradaki ismin kim olacağına dair oranlar açtı. Bu isim Ivan Juric olabilir. Son iki sezonda Roma ve Atalanta'dan erken ayrılan Hırvat teknik adamın üçüncü kez görevden alınması, Goldbet ve Better'da 1,75 oranla favori. Onu, listeye yeni giren Udinese'nin teknik direktörü Kosta Runjac izliyor. Üst üste dört yenilgi alan Runjac'ın oranı 2,00. Ligdeki ilk galibiyetinin ardından Daniele De Rossi rahat bir nefes aldı; oranı 1,50'den 2,15'e yükseldi. Eusebio Di Francesco ise risk altında; oranı 2,50. Önde gelen teknik direktörler arasında Noel'e kadar görevden alınma ihtimali için en düşük oran Ruben Amorim'e ait: 4,50. Onu Allegri-Spalletti ikilisi 5,00 oranla takip ediyor.