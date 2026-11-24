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2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftası, gol ve asist yağmurunun yanı sıra olağanüstü performanslara ve bir o kadar da tartışmalı oyunlara sahne oldu. Haftayı galibiyetsiz kapatan tek büyük takım, Atalanta deplasmanında 4-4 berabere kalan Inter oldu. Milano ekibi, Lazio'nun zirvede uzaklaşmasını izlerken farklı bir galibiyet alan Roma'nın da gerisine düştü. Milan, Como, Juventus ve Napoli ise önemli galibiyetlerle puan tablosunda yükselişe geçti. Takımlar arasındaki puan farkları hâlâ az.

Peki Serie A'da geride kalan haftanın en iyi oyuncuları kimlerdi? Yalnızca 11 isim seçmek gerçekten çok zordu. Gelin, birlikte bakalım.

İLK 11

3-4-3 DİZİLİŞİYLE HAFTANIN EN İYİ 11'İ



Perri



Ramon, Theate, Cabal



Wesley, Rabiot, McTominay, Moreira



Malen, Pio Esposito, Varela

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KALECİ



Perri: Torino, Napoli'ye 1-0 yenildi ama Brezilyalı kalecinin McTominay'in golünde yapabileceği bir şey yoktu. Skorun son ana kadar belirsiz kalmasını ise onun kurtarışları sağladı. McTominay'i defalarca durdurduktan sonra Hojlund ve ardından De Bruyne karşısında da harika kurtarışlar yaptı.

Related Topics

SAVUNMA



Ramon: Cesc Fabregas'ın sözleriyle, "Bazı oyuncular diğerlerinden daha iyi" ve Ramon kesinlikle onlardan biri. Savunmadaki görevinin yanı sıra hücuma da destek verdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Mendy karşısında da mutlak bir golü önledi.



Theate: Önce savunmacı, sonra asist yapan oyuncu. İleri uçta pek çok tehlikeli pozisyon yarattı, savunmada ise kusursuzdu.



Cabal: Dakikalar ilerledikçe oyununu geliştirdi. Attığı gol Juventus için kritik önem taşıyordu çünkü Venezia'nın olası geri dönüşünün önünü kesti. Juventus'ta onun kadar iyi kafa vuran çok az oyuncu var.

ORTA SAHA



Wesley: Maça yedek kulübesinde başladı ama oyuna girince maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Troilo'nun da katkısıyla Malen'e yaptığı üç asistin ilkini vermesi için yalnızca 8 dakika yetti. Durdurulamaz bir performans sergiledi; Roma'nın galibiyetinde onun da büyük payı vardı.



Rabiot: Bugün İtalya'dan ve başka ülkelerden birçok medya kuruluşunun "Rabiot, Kakà'ya benziyor" başlığını atması, onun bir kez daha olağanüstü oynaması sayesinde. Uzun adımlarla hızlandığında Frosinone savunmacılarının istavroz çıkarmaktan başka çaresi kalmıyor. İlk golde emeğin yüzde 90'ı onundu; Ramos ve Jashari'ye de kusursuz iki asist yaptı.



McTominay: Napoli zor anlarda yıldızına sarılıyor. İlk dakikalardan itibaren golü en çok arayan oyuncu oydu. Sol ayağıyla çektiği güzel çapraz şutla gole yaklaştı. Ardından Perri'nin Politano'nun şutunu çelmesiyle önüne düşen topu ağlara göndermek üzereyken Ismajli onu zorladı. Torino kalecisiyle arasında adeta ayrı bir mücadele yaşandı. Birkaç denemenin ardından bu mücadeleyi kazandı ve Napoli için hayati önem taşıyan golü attı.



Moreira: Belçikalı yetenek müthiş bir form döneminde. Hiçbir zaman riske girmekten kaçınmıyor, hücumda büyük bir enerjiyle oynuyor ve geçiş oyununda da görevini yapıyor. Beşinci gol için Cisse'ye verdiği asist de çok iyiydi.

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HÜCUM



Malen: İlk yarının sonlarında etkisini göstermeye başladı, ardından attığı 4 golle durdurulamaz hâle geldi. Böylece Serie A'da 11 maçta 12 gole, bu sezon 16 gole ve toplam 35 maçta 31 gole ulaştı. Göz kamaştırıcı.



Pio Esposito: Hat-trick, eve götürülen maç topu ve hız kesmeyen harika bir dönem. Kusursuz maçına gölge düşüren tek şey, De Ketelaere'nin golünde boşa sıçramasıydı.



Varela: Tek kişilik ordu. Her şeyi kendi başına yaptı. Önce penaltı kazandırıp kusursuz bir vuruşla gole çevirdi, ardından gerçek bir ceza sahası golcüsü gibi topukla olağanüstü bir gol attı. Monza 12 haftanın ardından düşme hattının dışındaysa bunda Portekizli oyuncunun payı büyük.