"Serie A, Avrupa'nın Serie B'si oldu" - İtalyan futbolu nasıl bir kargaşaya dönüştü?

İtalya Serie A, bir zamanlar dünya futbolunun en zengin ve en baskın ligiydi, ancak şimdi Premier Lig tarafından geride bırakıldı.

Angel Di Maria'nın Juventus hamlesi Haziran ayında ilk tartışıldığında, Gigi Buffon Arjantinli oyuncunun gelişinin sadece Juventus için değil, aynı zamanda İtalyan futbolu için de büyük bir destek olacağını savundu. Efsane kaleci, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Serie A için Di Maria'yı buraya getirmek Maradona'yla sözleşme imzalamak gibidir" dedi.

Buffon'un bu sözleri, uzun süredir hayran olduğu bir oyuncunun mükemmelliğine büyük bir iltifat anlamına geliyordu.

Ancak gerçekte; Maradona, Marco van Basten ve Lothar Matthäus'un altın çağından bu yana Serie A'nın ne kadar düştüğünün şok edici bir örneğiydi.

Bir İtalyan takımı 2010'dan beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazken "Azzurri" arka arkaya ikinci bir Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı ve bu da Euro 2020 zaferini muhteşem bir anormallik gibi gösteriyor.

AC Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin Il Foglio'ya söylediği gibi, "Son 20 yılda neredeyse herkes bizi geçti... Serie A, Avrupa'nın Serie B'si oldu."

Ligin en hırslı taraftarları bile aynı fikirde olmayı zor bulacaktı, İtalyan oyununun pervasız gidişatından o kadar hayal kırıklığına uğradılar ki...

Kulübün önceki Çinli sahiplerinin neden olduğu bir mali çalkantı döneminden sonra Milan, Elliott Management tarafından kulübe dayatılan ihtiyatlı bir yaklaşımın sonucu olarak geçen sezon 11 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

İtalya'nın son şampiyonu bile, bu yaz iyi transferler yapmakta zorlandı.

Sven Botman Lille'den katılmaya hazır görünüyordu, ancak onun yerine Newcastle'a transfer oldu, Renato Sanches Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Şu anda Premier Lig ve devlet destekli süper kulüpler tarafından, Serie A standardına yönelik tehditler açıkça vurguladı.

Milan geç de olsa Club Brugge'den Charles De Ketelaere'yi alarak kadrosunu güçlendirmeyi başarsa da, Hollandalı eski oyuncu Jan Mulder 21 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin üzücü bir değerlendirme yaptı.

HLN'ye yaptığı açıklamada, “Bu transfer hakkında hiçbir şey anlamıyorum” dedi. "Açıkçası Premier Lig'e gitmeliydi, çünkü dünyanın en iyi ligi orası.

"Milano ve Serie A, bu günlerde ünlü futbolcuların tercih ettiği bir yer değil" dedi.

Serie A'nın inkar edilemez bir şekilde büyük bir imaj sorunu var, bu yüzden Premier Lig uluslararası TV haklarının satışından yaklaşık 10 kat daha fazla para kazanıyor.

Geçen sezonun şampiyonluk yarışı tamamen zorlayıcıydı, Avrupa'nın en rekabetçi ve heyecan verici yarışlarından biriydi ve yine de İtalyan futbolunun İngiltere'de sunulanlardan çok daha düşük bir ürün olduğu algısı devam ediyor.

Ancak Serie A'nın bu konuda tek suçu var. Sadece ürününü dünyaya pazarlamakta sefil bir şekilde başarısız olmakla kalmıyor; yavaş ve üzücü düşüşünde, uzun süredir bir şey yapamıyor.

La Liga başkanı Javier Tebas geçen yıl, "İtalyan futbolu daha büyük bir nüfusa ve kişi başına daha yüksek gelire sahipken İspanyollardan daha az para kazanması nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

Cevap: Oyunun her seviyesinde, uzun bir süredir kötü yönetiliyorlar.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de dahil olmak üzere İtalyan futbolunun bazı önemli oyuncuları Covid-19 krizini suçladı.

Ancak pandemi, futbolun kırılgan ekonomik çerçevesini yaratmadı; sadece devirdi.

Gazzetta dello Sport'tan Marco Iaria, GOAL'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Serie A, diğer iyi Avrupa liglerinden daha fazla acı çekti ve hala acı çekiyor, çünkü Covid'den önce bile sağlığı kötüydü.

"Yönetim hatalarından ve net, uzun vadeli bir strateji eksikliğinden kaynaklanan uluslararası rekabetle ilgili uzun bir rekabet gücü krizi yaşandı.

"TV haklarının bu çağında, İtalyan kulüplerinin kasasına giren tüm para, altyapı, tanıtım, pazarlama ve bunun için gereken basit bilgi birikimine gerekli yatırım yapılmadan spor masrafları, ücretler ve transferler tarafından tüketildi. Serie A kulüpleri, trenin birinci sınıf vagonuna bağlı kaldı.

"Paralarını başka bir yere yönlendiren nouveau riche'nin gelişi ve eski İtalyan patronun düşüşü, sırasıyla Massimo Moratti ve Silvio Berlusconi tarafından Inter ve Milan'ın tarihi satışlarıyla sonuçlandı.

"Örneğin, Covid-19 krizinden önceki son tam sezon olan 2018-19'da Serie A, 700 milyon € (600 milyon £/820 milyon $) sermaye kazancına rağmen yaklaşık 300 milyon € (260 milyon £ / 350 milyon $) kaybetti ve 2,5 milyar € (2,1 milyon £/ 2,9 milyon $) net borç biriktirdi.

"Yani, pandemi öncesi sahnenin rahatsız edici doğası buydu."

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Ligin sonraki mücadeleleri bu nedenle kaçınılmazdı.

Neyse ki Milan, Covid-19 önce oyunu askıya almadan ve ardından oyunları kapalı kapılar ardında oynamaya zorlamadan önce zaten daha tutumlu bir finansal planı benimsemişti.

Juventus, Dusan Vlahovic gibi oyuncularla sözleşme imzalamaya devam etmek için ana şirket EXOR'dan tarihi bir sermaye enjeksiyonuna ihtiyaç duyarken, Inter en iyi oyuncuları satmak ve ayakta kalmak için maaş faturalarını büyük ölçüde azaltmak zorunda kaldı.

Gerçekten de 2021 yazı sadece "Nerazzurri" için değil, genel olarak Serie A için de acımasızdı.

Bir pencerede lig, yeni taçlanan MVP'sini (Romelu Lukaku, Chelsea'ye), en iyi kalecisini (Gigi Donnarumma, PSG'ye), stoperler (Cristian Romero, Tottenham'a), sağ bek (Achraf Hakimi, PSG'ye) kaybetti ve en yüksek profilli oyuncusunu (Cristiano Ronaldo, Manchester United'a) İngiltere'ye gönderdi.

Yine de bu yaz tartışmasız daha kötüydü. Lukaku, Juve'ye yeniden katılan Paul Pogba ile birlikte geri dönmüş olabilir, ancak Kalidou Koulibaly ve Matthijs de Ligt sırasıyla Chelsea ve Bayern Münih için ayrıldı.

Koulibaly Napoli'de bir efsaneydi, De Ligt ise bir sonraki büyük "Bianconeri" arka hattının lideri olacaktı. Bunun yerine, Torino'daki oyun stili ve antrenman yoğunluğu konusunda birbiri ardına atışlar yaparak ayrıldı.

Ancak bu sadece yüksek profilli oyuncularla ilgili değil. Bu yaz özellikle acı veren şey, Serie A'nın artık orta seviye yeteneğini ve heyecan verici gelecek vaat eden oyuncularını - bırak yerleşik yıldızlarını - koruyamayacağının farkına varılmasıdır.

Örneğin Gianluca Scamacca, uzun süredir Inter ve Juventus gibi takımlarla bağlantılı. Geçen yıllarda, genç bir İtalyan enternasyonali için ikisinden birine transfer bariz ve kaçınılmaz bir ilerleme olabilirdi.

Bunun yerine Scamacca, İngiltere'nin en iyi yedinci takımı olan West Ham United ile anlaştı.

Ayrıca, Euro 2020'de şampiyonluk yaşayan Lorenzo Insigne ve Federico Bernardeschi'nin MLS için ayrıldığı lig için özellikle iyi bir görünüm değil. Inter, Ivan Perisic'i Tottenham'ın tekliflerini görmezden gelmeye ikna edemedi, Lucas Torreira, Galatasaray'ı Fiorentina'ya tercih etti ve Arthur Teate ve Aaron Hickey Bologna'dan Rennes ve Brentford'a katıldı.

Yine, bunların hepsi bir para meselesi ve Serie A'nın geçmişteki hakimiyet konumunu nasıl heba ettiği meselesi olarak dikkat çekiyor.

"İtalya'nın Deloitte Futbol Para Ligi'nde ilk beşte üç takıma sahip olduğu 20 yıl öncesine kıyasla ne değişti?" AC Milan eski başkan yardımcısı ve şimdiki Monza CEO'su Adriano Galliani, Calcio e Finanza ile yakın tarihli bir röportajda sordu.

"Stadyumlar yapmadık.

"Avrupa'nın en çirkin stadyumlarına sahibiz ve bu, gelirleri ve TV haklarını etkiliyor, çünkü çirkin ve boş bir stadyum televizyonda izlenmiyor."

Stadyumları, bürokrasi herkesi geride tuttuğu için, yetkililer uzun süredir atletizm pistinin inşasını talep ettiği için ve örneğin San Siro'da olduğu gibi her zaman bin engel olduğu için inşa etmedik."

Nitekim, 2013'te çıkarılan yeni bir yasa, stadyumların yeniden geliştirilmesini veya inşasını kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Bununla birlikte, yaklaşık on yıl sonra, Serie A bürokraside bataklığa saplanmış durumda ve yeni stadyum planları sonsuza kadar erteleniyor.

Scaroni, Calcio e Finanza'ya "Ve biz beklerken dünya ileri gidiyor" dedi. "2013'ten beri yalnızca Londra'da üç yeni stadyum inşa edildi."

Net sonuç, hırslı sahiplerin sonunda hayal kırıklığına uğramaları, kafalarını bir tuğla duvara çarpıyormuş gibi hissetmeleri ve onlara uygun bir büyük sahne sağlayamıyorlarsa birinci sınıf oyuncularla sözleşme imzalamanın bir anlamı olup olmadığını merak etmeleridir.

Scaroni, "Dünyanın en iyi opera sanatçılarını alabiliriz, ama onları La Scala'da değil de bir kulübede şarkı söylemeye zorlarsak... büyük bir fark olur" dedi.

O halde İtalyan futbolu bir dizi kendi kendine açtığı yaralarla uğraşıyor ve şimdi soru şu ki, nasıl iyileşebilir?

Galliani, 1992'de kendi Süper Liglerini kurmanın meyvelerini toplayan İngiliz kulüpleri olmasa da Avrupa Süper Ligi'nin cevap olduğuna inananlar arasında. Tartışmalı bir şekilde "Futbolda da bir Brexit olmalı" dedi.

Ve İngiltere'deki taraftar tepkisinin ardından ESL'nin aşağılayıcı çöküşüne rağmen, Agnelli Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile paylaştığı rüyayı gerçekleştirmekten vazgeçmedi. Ayrılıkçı rekabetin meyvelerini verdiğini görmek için hala mahkeme savaşları veriyorlar.

Bazı futbol taraftarları için, organizatörlerin orijinal 'kapalı' lig konseptini terk etme istekliliği nedeniyle fikir artık daha güzel...

Birkaç taraftar da Premier Lig'in mali gücüyle ilgili hikayeleri vurgulamaya ve alaycı bir şekilde 'Ama sorun Süper Lig'di...' diye eklemeye başladı.

Yine de kesinlikle çözüm değil, en azından oyunun tamamı için değil.

Premier Lig'in zenginliği, hem transfer piyasası hem de kıtasal rekabetteki rekabet dengesi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, inkar edilemez bir endişe nedenidir.

Ancak Sportitalia TV'den Gianluigi Longari'nin GOAL'a söylediği gibi, ESL İtalya'nın tüm sorunlarını çözebilecek "sihirli bir değnek" değil.

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Longari, "Tabii ki, aynı başarı şansına sahip, aşağı yukarı aynı finansal temele sahip en az 12 kulüp görecek olan Süper Lig olmasaydı daha kötü bir durumda görünüyoruz," dedi.

"Şimdi, tüm Avrupa'da tartışmalı olarak sadece üç veya dört tane var, bu yüzden sistemde köklü değişikliklerin gerekli olduğu açık.

"İtalya'da ligi kazanan takımın, Şampiyonadan Premier Lig'e yeni yükselen bir takımla TV haklarından aşağı yukarı aynı miktarda para kazandığı gerçeğini düşünmeniz yeterli.

"İtalya'daki durum vahim ve diğer ülkelerden çok daha kötü, çünkü TV anlaşmalarından gelen para yeterli değil.

"Ancak tüm bu ekonomik sorunları ortadan kaldıracak sihirli bir değnek yok. Kulüpler için tek olasılık, göze alamayacakları şeyleri yapmaya çalışarak kendilerini aşırı büyütmekten kaçınmaktır."

Ve bu soğuk ve sert gerçek... İtalyan kulüplerinin transfer piyasasında milyonları harcayarak Manchester United ve Barcelona gibi daha az, imkanları dahilinde yaşamaya çalışarak Atalanta ve son zamanlarda Milan gibi olmaları gerekiyor.

Süper Lig, İtalya'nın seçkinleri için hızlı bir düzeltmeden başka bir şey ifade etmezdi; Serie A'nın geri kalanını harap edecek, onu gerçek bir Serie B'ye dönüştürecek ve daha küçük taşra kulüplerini çok uzun zaman önce Donald Trump tarafından savunulan türden 'damıtma' ekonomisinin mahkumlarından daha güç bir hale getirecekti.

Herhangi bir reform şansı olacaksa, önce uzun vadeli kazanç için bazı kısa vadeli acıların kabul edilmesi gerekir.

Serie A'nın çökmekte olan birçok stadında olduğu gibi oyunun tüm yapısının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

Teknik direktör Luca Gotti GOAL'a verdiği demeçte, "Futboldaki kaynaklar giderek piramidin tepesinde yoğunlaşıyor" dedi.

"Önceden Serie A, Serie B ve Serie C arasında bir para hareketi vardı. Ancak daha sonra Serie B ve Serie A arasında büyük bir uçurum oluştuğunu gördük.

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"Televizyon anlaşmaları, daha az kulübün eline daha fazla para koyarak sona erdi. Dolayısıyla şimdi, Serie A'da bile seçkinler, diğerlerinden neredeyse tamamen koptu.

"Yani, bu futbolda uzun süredir devam eden bir trend. Süper Lig bu yönde atılan en son adımdı.

"Bence La Lega yönetiminin ve tüm kulüp başkanlarımızın uzun vadeli bir plan üzerinde anlaşmaya ihtiyacı var.

"Gerekli olan, önümüzdeki beş ila sekiz yılı kapsayan, ekonomik uçurumu en zengin kulüplerle kapatmamızı sağlayacak bir gelecek vizyonudur.

"Premier Lig, Serie A'nın şu anda rekabet edemediği bir ekonomik seviyeye ulaştı.

"Belirli bir mükemmellik standardımız yok ve bu genellikle miyopluğumuzun bir sonucudur. Burnumuzun ötesini göremiyoruz."

Böyle zarar verici bir öngörü eksikliğine artık müsamaha gösterilmemeli.

Yine de sorun, oyunun paydaşları arasında birlik eksikliği olmaya devam ediyor. Hala çok fazla çatışan çıkar var.

İtalyan oyunu dar görüşlülük ve küçük münakaşalarla boğuşuyor, bu da Serie A'nın neden Cristiano Ronaldo'nun Juve'deki üç yıllık görev süresinden en iyi şekilde yararlanamadığını ve uluslararası TV anlaşmalarının değerinin yükselmek yerine düşmesine neden olduğunu açıklıyor.

Longari, "Karamsar olmak istemiyorum, ancak ufukta herhangi bir çözüm görmüyorum" dedi.

Gerçekten de Di Maria, bir Maradona değil. Öyle olsaydı bile, İtalyan futbolunu kendisinden kurtarmak için birden fazla neslin yeteneği gerekirdi.

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