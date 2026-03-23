Giovanni Di Lorenzo of Napoli lifts the Serie A TIM Scudetto title trophy
Serie A 2026 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, yaklaşan maçlar, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Bu sezon bir maç bileti alarak Serie A hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

Zengin tarihi, teknik oyun stili, sağlam savunması ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında sürekli olarak yer almaktadır. 

Serie A, Juventus, Inter Milan ve AC Milan gibi futbolun en başarılı ve ünlü kulüplerinden birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu takımlar, Avrupa futbol tarihinde önemli roller oynamıştır.

Bu sezon da Serie A'da yine muhteşem bir sezon yaşanacak. GOAL, bu sezon bir Serie A maçı bileti alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin; biletleri nereden alabileceğiniz ve güncel fiyatlar da dahil olmak üzere.

Yaklaşan Serie A 2026 maçları

Maç GünüTarih ve Saat (Yerel)Maç ProgramıYer (Stadyum)Biletler
314 Nisan Cumartesi - 15:00Sassuolo - CagliariMapei StadyumuBiletler
314 Nisan Cumartesi - 18:00Verona - FiorentinaBentegodiBiletler
314 Nisan Cumartesi - 20:45Lazio - ParmaOlimpiyat StadyumuBiletler
315 Nisan Pazar - 15:00Cremonese - BolognaGiovanni Zini StadyumuBiletler
315 Nisan Pazar - 18:00Pisa - TorinoArena GaribaldiBiletler
315 Nisan Pazar - 20:45Inter Milan - AS RomaSan SiroBiletler
31Pzt, 6 Nis - 15:00Udinese - ComoBluenergy StadyumuBiletler
316 Nisan Pazartesi - 18:00Lecce - AtalantaVia del Mare StadyumuBiletler
316 Nisan Pazartesi - 18:00Juventus - GenoaAllianz StadyumuBiletler
316 Nisan Pazartesi - 20:45Napoli - AC MilanDiego Maradona StadyumuBiletler
32Cuma, 10 Nisan - 20:45AS Roma - PisaOlimpiyat StadyumuBiletler
32Cum, 11 Nis - 15:00Cagliari - CremoneseUnipol DomusBiletler
32Cum, 11 Nis - 15:00Torino - VeronaOlimpico Grande TorinoBiletler
32Cum, 11 Nis - 18:00AC Milan - UdineseSan SiroBiletler
32Cum, 11 Nis - 20:45Atalanta - JuventusGewiss StadyumuBiletler
32Paz, 12 Nis - 12:30Genoa - SassuoloLuigi FerrarisBiletler
32Paz, 12 Nis - 15:00Parma - NapoliEnnio TardiniBiletler
32Paz, 12 Nis - 18:00Bologna - LecceRenato Dall'AraBiletler
32Paz, 12 Nis - 20:45Como - Inter MilanG. SinigagliaBiletler
32Pzt, 13 Nis - 20:45Fiorentina - LazioArtemio FranchiBiletler
33Cuma, 17 Nisan - 18:30Sassuolo - ComoMapei StadyumuBiletler
33Cuma, 17 Nisan - 20:45Inter Milan - CagliariSan SiroBiletler
33Cum, 18 Nis - 15:00Udinese - ParmaBluenergy StadyumuBiletler
33Cum, 18 Nis - 18:00Napoli - LazioDiego Maradona StadyumuBiletler
33Cum, 18 Nis - 20:45AS Roma - AtalantaOlimpiyat StadyumuBiletler
33Paz, 19 Nis - 12:30Cremonese - TorinoGiovanni Zini StadyumuBiletler
33Paz, 19 Nis - 15:00Verona - AC MilanBentegodiBiletler
33Paz, 19 Nis - 18:00Pisa - GenoaArena GaribaldiBiletler
33Paz, 19 Nis - 20:45Juventus - BolognaAllianz StadyumuBiletler
33Pzt, 20 Nis - 20:45Lecce - FiorentinaVia del Mare StadyumuBiletler
34Cuma, 24 Nisan - 20:45Napoli - CremoneseDiego Maradona StadyumuBiletler
34Cum, 25 Nis - 15:00Parma - PisaEnnio TardiniBiletler
3425 Nisan Cumartesi - 18:00Bologna - AS RomaRenato Dall'AraBiletler
3425 Nisan Cumartesi - 20:45Verona - LecceBentegodiBiletler
34Paz, 26 Nis - 12:30Fiorentina - SassuoloArtemio FranchiBiletler
3426 Nisan Pazar - 15:00Genoa - ComoLuigi FerrarisBiletler
3426 Nisan Pazar - 18:00Torino - Inter MilanOlimpico Grande TorinoBiletler
3426 Nisan Pazar - 20:45AC Milan - JuventusSan SiroBiletler
34Pzt, 27 Nis - 18:30Cagliari - AtalantaUnipol DomusBiletler
3427 Nisan Pazartesi - 20:45Lazio - UdineseOlimpiyat StadyumuBiletler

Serie A biletleri nasıl satın alınır?

Serie A maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. 

Serie A biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmek ve buradan "Biletler" bölümüne yönelmektir. 

Biletler resmi kanallarda tükenmişse veya resmi satış başlamadan önce yerinizi garantilemek ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, Viagogo gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Serie A biletleri ne kadar?

Serie A biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpler arasında farklılık gösterir ve yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler 40 €'dan başlar.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyatlara sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Milano derbisi (AC Milan – Inter Milan) ve Roma derbisi (Roma – Lazio) gibi büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna bağlı olarak yükselir.

Aşağıda GOAL, 2025-2026 Serie A kulüplerini, ev sahibi stadyumlarını, maç günü beklenen bilet fiyat aralıklarını ve sezonluk bilet başlangıç fiyatlarını göstermektedir.

Bilet fiyatına göre 2025-26 Serie A kulüpleri

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)Sezonluk Bilet (Yetişkin)
AtalantaGewiss Stadyumu13 € - 100 €340 €'dan itibaren
BolognaRenato Dall'Ara Stadyumu18 € - 130 €325 €'dan
CagliariUnipol Domus12 € - 100 €300 €'dan itibaren
ComoGiuseppe Sinigaglia Stadyumu9 € - 28 €390 €'dan
CremoneseGiovanni Zini Stadyumu12 € - 45 €300 €'dan
FiorentinaArtemio Franchi Stadyumu 20 € - 70 €350 €'dan itibaren
GenoaLuigi Ferraris Stadyumu 15 € - 50 €240 €'dan itibaren
Hellas VeronaMarcantonio Bentegodi Stadyumu 12 € - 28 €145 €'dan
Inter MilanSan Siro 30 € - 275 €399 €'dan
JuventusJuventus Stadyumu 30 € - 105 €529 €'dan
LazioOlimpiyat Stadyumu 20 € - 80 €529 €'dan itibaren
LecceVia del Mare Stadyumu 9 € - 50 €305 €'dan
AC MilanSan Siro 20 € - 250 € 430 €'dan
Napoli Diego Armando Maradona Stadyumu 10 € - 90 € 280 €'dan itibaren
Parma Ennio Tardini Stadyumu 15 € - 55 € 260 €'dan itibaren
Pisa Arena Garibaldi – Romeo Anconetani Stadyumu TBC 205 €'dan
RomaOlimpik Stadyumu 25 € - 80 €277 €'dan itibaren
SassuoloMapei Stadyumu – Città del Tricolore 20 € - 100 €180 €'dan itibaren
Torino Grande Torino Olimpiyat Stadyumu 20 € - 60 €245 €'dan
UdineseFriuli Stadyumu 10 € - 60 €250 €'dan itibaren