Serie A 2026 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, yaklaşan maçlar, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Zengin tarihi, teknik oyun stili, sağlam savunması ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında sürekli olarak yer almaktadır.
Serie A, Juventus, Inter Milan ve AC Milan gibi futbolun en başarılı ve ünlü kulüplerinden birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu takımlar, Avrupa futbol tarihinde önemli roller oynamıştır.
Bu sezon da Serie A'da yine muhteşem bir sezon yaşanacak. GOAL, bu sezon bir Serie A maçı bileti alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin; biletleri nereden alabileceğiniz ve güncel fiyatlar da dahil olmak üzere.
Yaklaşan Serie A 2026 maçları
|Maç Günü
|Tarih ve Saat (Yerel)
|Maç Programı
|Yer (Stadyum)
|Biletler
|31
|4 Nisan Cumartesi - 15:00
|Sassuolo - Cagliari
|Mapei Stadyumu
|Biletler
|31
|4 Nisan Cumartesi - 18:00
|Verona - Fiorentina
|Bentegodi
|Biletler
|31
|4 Nisan Cumartesi - 20:45
|Lazio - Parma
|Olimpiyat Stadyumu
|Biletler
|31
|5 Nisan Pazar - 15:00
|Cremonese - Bologna
|Giovanni Zini Stadyumu
|Biletler
|31
|5 Nisan Pazar - 18:00
|Pisa - Torino
|Arena Garibaldi
|Biletler
|31
|5 Nisan Pazar - 20:45
|Inter Milan - AS Roma
|San Siro
|Biletler
|31
|Pzt, 6 Nis - 15:00
|Udinese - Como
|Bluenergy Stadyumu
|Biletler
|31
|6 Nisan Pazartesi - 18:00
|Lecce - Atalanta
|Via del Mare Stadyumu
|Biletler
|31
|6 Nisan Pazartesi - 18:00
|Juventus - Genoa
|Allianz Stadyumu
|Biletler
|31
|6 Nisan Pazartesi - 20:45
|Napoli - AC Milan
|Diego Maradona Stadyumu
|Biletler
|32
|Cuma, 10 Nisan - 20:45
|AS Roma - Pisa
|Olimpiyat Stadyumu
|Biletler
|32
|Cum, 11 Nis - 15:00
|Cagliari - Cremonese
|Unipol Domus
|Biletler
|32
|Cum, 11 Nis - 15:00
|Torino - Verona
|Olimpico Grande Torino
|Biletler
|32
|Cum, 11 Nis - 18:00
|AC Milan - Udinese
|San Siro
|Biletler
|32
|Cum, 11 Nis - 20:45
|Atalanta - Juventus
|Gewiss Stadyumu
|Biletler
|32
|Paz, 12 Nis - 12:30
|Genoa - Sassuolo
|Luigi Ferraris
|Biletler
|32
|Paz, 12 Nis - 15:00
|Parma - Napoli
|Ennio Tardini
|Biletler
|32
|Paz, 12 Nis - 18:00
|Bologna - Lecce
|Renato Dall'Ara
|Biletler
|32
|Paz, 12 Nis - 20:45
|Como - Inter Milan
|G. Sinigaglia
|Biletler
|32
|Pzt, 13 Nis - 20:45
|Fiorentina - Lazio
|Artemio Franchi
|Biletler
|33
|Cuma, 17 Nisan - 18:30
|Sassuolo - Como
|Mapei Stadyumu
|Biletler
|33
|Cuma, 17 Nisan - 20:45
|Inter Milan - Cagliari
|San Siro
|Biletler
|33
|Cum, 18 Nis - 15:00
|Udinese - Parma
|Bluenergy Stadyumu
|Biletler
|33
|Cum, 18 Nis - 18:00
|Napoli - Lazio
|Diego Maradona Stadyumu
|Biletler
|33
|Cum, 18 Nis - 20:45
|AS Roma - Atalanta
|Olimpiyat Stadyumu
|Biletler
|33
|Paz, 19 Nis - 12:30
|Cremonese - Torino
|Giovanni Zini Stadyumu
|Biletler
|33
|Paz, 19 Nis - 15:00
|Verona - AC Milan
|Bentegodi
|Biletler
|33
|Paz, 19 Nis - 18:00
|Pisa - Genoa
|Arena Garibaldi
|Biletler
|33
|Paz, 19 Nis - 20:45
|Juventus - Bologna
|Allianz Stadyumu
|Biletler
|33
|Pzt, 20 Nis - 20:45
|Lecce - Fiorentina
|Via del Mare Stadyumu
|Biletler
|34
|Cuma, 24 Nisan - 20:45
|Napoli - Cremonese
|Diego Maradona Stadyumu
|Biletler
|34
|Cum, 25 Nis - 15:00
|Parma - Pisa
|Ennio Tardini
|Biletler
|34
|25 Nisan Cumartesi - 18:00
|Bologna - AS Roma
|Renato Dall'Ara
|Biletler
|34
|25 Nisan Cumartesi - 20:45
|Verona - Lecce
|Bentegodi
|Biletler
|34
|Paz, 26 Nis - 12:30
|Fiorentina - Sassuolo
|Artemio Franchi
|Biletler
|34
|26 Nisan Pazar - 15:00
|Genoa - Como
|Luigi Ferraris
|Biletler
|34
|26 Nisan Pazar - 18:00
|Torino - Inter Milan
|Olimpico Grande Torino
|Biletler
|34
|26 Nisan Pazar - 20:45
|AC Milan - Juventus
|San Siro
|Biletler
|34
|Pzt, 27 Nis - 18:30
|Cagliari - Atalanta
|Unipol Domus
|Biletler
|34
|27 Nisan Pazartesi - 20:45
|Lazio - Udinese
|Olimpiyat Stadyumu
|Biletler
Serie A biletleri nasıl satın alınır?
Serie A maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.
Serie A biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmek ve buradan "Biletler" bölümüne yönelmektir.
Biletler resmi kanallarda tükenmişse veya resmi satış başlamadan önce yerinizi garantilemek ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, Viagogo gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.
Serie A biletleri ne kadar?
Serie A biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpler arasında farklılık gösterir ve yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler 40 €'dan başlar.
Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyatlara sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Milano derbisi (AC Milan – Inter Milan) ve Roma derbisi (Roma – Lazio) gibi büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna bağlı olarak yükselir.
Aşağıda GOAL, 2025-2026 Serie A kulüplerini, ev sahibi stadyumlarını, maç günü beklenen bilet fiyat aralıklarını ve sezonluk bilet başlangıç fiyatlarını göstermektedir.
Bilet fiyatına göre 2025-26 Serie A kulüpleri
|Kulüp
|Stadyum
|Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)
|Sezonluk Bilet (Yetişkin)
|Atalanta
|Gewiss Stadyumu
|13 € - 100 €
|340 €'dan itibaren
|Bologna
|Renato Dall'Ara Stadyumu
|18 € - 130 €
|325 €'dan
|Cagliari
|Unipol Domus
|12 € - 100 €
|300 €'dan itibaren
|Como
|Giuseppe Sinigaglia Stadyumu
|9 € - 28 €
|390 €'dan
|Cremonese
|Giovanni Zini Stadyumu
|12 € - 45 €
|300 €'dan
|Fiorentina
|Artemio Franchi Stadyumu
|20 € - 70 €
|350 €'dan itibaren
|Genoa
|Luigi Ferraris Stadyumu
|15 € - 50 €
|240 €'dan itibaren
|Hellas Verona
|Marcantonio Bentegodi Stadyumu
|12 € - 28 €
|145 €'dan
|Inter Milan
|San Siro
|30 € - 275 €
|399 €'dan
|Juventus
|Juventus Stadyumu
|30 € - 105 €
|529 €'dan
|Lazio
|Olimpiyat Stadyumu
|20 € - 80 €
|529 €'dan itibaren
|Lecce
|Via del Mare Stadyumu
|9 € - 50 €
|305 €'dan
|AC Milan
|San Siro
|20 € - 250 €
|430 €'dan
|Napoli
|Diego Armando Maradona Stadyumu
|10 € - 90 €
|280 €'dan itibaren
|Parma
|Ennio Tardini Stadyumu
|15 € - 55 €
|260 €'dan itibaren
|Pisa
|Arena Garibaldi – Romeo Anconetani Stadyumu
|TBC
|205 €'dan
|Roma
|Olimpik Stadyumu
|25 € - 80 €
|277 €'dan itibaren
|Sassuolo
|Mapei Stadyumu – Città del Tricolore
|20 € - 100 €
|180 €'dan itibaren
|Torino
|Grande Torino Olimpiyat Stadyumu
|20 € - 60 €
|245 €'dan
|Udinese
|Friuli Stadyumu
|10 € - 60 €
|250 €'dan itibaren