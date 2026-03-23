Serie A 2026 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, yaklaşan maçlar, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Zengin tarihi, teknik oyun stili, sağlam savunması ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında sürekli olarak yer almaktadır.

Serie A, Juventus, Inter Milan ve AC Milan gibi futbolun en başarılı ve ünlü kulüplerinden birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu takımlar, Avrupa futbol tarihinde önemli roller oynamıştır.

Bu sezon da Serie A'da yine muhteşem bir sezon yaşanacak. GOAL, bu sezon bir Serie A maçı bileti alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin; biletleri nereden alabileceğiniz ve güncel fiyatlar da dahil olmak üzere.

Yaklaşan Serie A 2026 maçları

Maç Günü Tarih ve Saat (Yerel) Maç Programı Yer (Stadyum) Biletler 31 4 Nisan Cumartesi - 15:00 Sassuolo - Cagliari Mapei Stadyumu Biletler 31 4 Nisan Cumartesi - 18:00 Verona - Fiorentina Bentegodi Biletler 31 4 Nisan Cumartesi - 20:45 Lazio - Parma Olimpiyat Stadyumu Biletler 31 5 Nisan Pazar - 15:00 Cremonese - Bologna Giovanni Zini Stadyumu Biletler 31 5 Nisan Pazar - 18:00 Pisa - Torino Arena Garibaldi Biletler 31 5 Nisan Pazar - 20:45 Inter Milan - AS Roma San Siro Biletler 31 Pzt, 6 Nis - 15:00 Udinese - Como Bluenergy Stadyumu Biletler 31 6 Nisan Pazartesi - 18:00 Lecce - Atalanta Via del Mare Stadyumu Biletler 31 6 Nisan Pazartesi - 18:00 Juventus - Genoa Allianz Stadyumu Biletler 31 6 Nisan Pazartesi - 20:45 Napoli - AC Milan Diego Maradona Stadyumu Biletler 32 Cuma, 10 Nisan - 20:45 AS Roma - Pisa Olimpiyat Stadyumu Biletler 32 Cum, 11 Nis - 15:00 Cagliari - Cremonese Unipol Domus Biletler 32 Cum, 11 Nis - 15:00 Torino - Verona Olimpico Grande Torino Biletler 32 Cum, 11 Nis - 18:00 AC Milan - Udinese San Siro Biletler 32 Cum, 11 Nis - 20:45 Atalanta - Juventus Gewiss Stadyumu Biletler 32 Paz, 12 Nis - 12:30 Genoa - Sassuolo Luigi Ferraris Biletler 32 Paz, 12 Nis - 15:00 Parma - Napoli Ennio Tardini Biletler 32 Paz, 12 Nis - 18:00 Bologna - Lecce Renato Dall'Ara Biletler 32 Paz, 12 Nis - 20:45 Como - Inter Milan G. Sinigaglia Biletler 32 Pzt, 13 Nis - 20:45 Fiorentina - Lazio Artemio Franchi Biletler 33 Cuma, 17 Nisan - 18:30 Sassuolo - Como Mapei Stadyumu Biletler 33 Cuma, 17 Nisan - 20:45 Inter Milan - Cagliari San Siro Biletler 33 Cum, 18 Nis - 15:00 Udinese - Parma Bluenergy Stadyumu Biletler 33 Cum, 18 Nis - 18:00 Napoli - Lazio Diego Maradona Stadyumu Biletler 33 Cum, 18 Nis - 20:45 AS Roma - Atalanta Olimpiyat Stadyumu Biletler 33 Paz, 19 Nis - 12:30 Cremonese - Torino Giovanni Zini Stadyumu Biletler 33 Paz, 19 Nis - 15:00 Verona - AC Milan Bentegodi Biletler 33 Paz, 19 Nis - 18:00 Pisa - Genoa Arena Garibaldi Biletler 33 Paz, 19 Nis - 20:45 Juventus - Bologna Allianz Stadyumu Biletler 33 Pzt, 20 Nis - 20:45 Lecce - Fiorentina Via del Mare Stadyumu Biletler 34 Cuma, 24 Nisan - 20:45 Napoli - Cremonese Diego Maradona Stadyumu Biletler 34 Cum, 25 Nis - 15:00 Parma - Pisa Ennio Tardini Biletler 34 25 Nisan Cumartesi - 18:00 Bologna - AS Roma Renato Dall'Ara Biletler 34 25 Nisan Cumartesi - 20:45 Verona - Lecce Bentegodi Biletler 34 Paz, 26 Nis - 12:30 Fiorentina - Sassuolo Artemio Franchi Biletler 34 26 Nisan Pazar - 15:00 Genoa - Como Luigi Ferraris Biletler 34 26 Nisan Pazar - 18:00 Torino - Inter Milan Olimpico Grande Torino Biletler 34 26 Nisan Pazar - 20:45 AC Milan - Juventus San Siro Biletler 34 Pzt, 27 Nis - 18:30 Cagliari - Atalanta Unipol Domus Biletler 34 27 Nisan Pazartesi - 20:45 Lazio - Udinese Olimpiyat Stadyumu Biletler

Serie A biletleri nasıl satın alınır?

Serie A maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

Serie A biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmek ve buradan "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse veya resmi satış başlamadan önce yerinizi garantilemek ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, Viagogo gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Serie A biletleri ne kadar?

Serie A biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpler arasında farklılık gösterir ve yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler 40 €'dan başlar.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyatlara sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Milano derbisi (AC Milan – Inter Milan) ve Roma derbisi (Roma – Lazio) gibi büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna bağlı olarak yükselir.

Aşağıda GOAL, 2025-2026 Serie A kulüplerini, ev sahibi stadyumlarını, maç günü beklenen bilet fiyat aralıklarını ve sezonluk bilet başlangıç fiyatlarını göstermektedir.

Bilet fiyatına göre 2025-26 Serie A kulüpleri