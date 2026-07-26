Serie A 2026/27 biletleri nasıl alınır: Maç günü fikstürü, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında istikrarlı şekilde gösteriliyor.
Serie A, Juventus, Inter ve AC Milan dahil olmak üzere futbolun en başarılı ve en tanınmış kulüplerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu takımlar, Avrupa futbol tarihinin şekillenmesinde önemli roller oynadı. Tüm zamanların Serie A şampiyonlukları tablosunda 36 scudetto ile Juventus zirvede yer alsa da, 2025/26 sezonu şampiyonluğunu 11 puan farkla rahat bir şekilde kazanan son şampiyon Inter oldu.
Bir başka muhteşem Serie A sezonu bizleri bekliyor. Bu nedenle GOAL, Serie A maç bileti almanızı sağlayacak rehberde, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel fiyatlar dahil olmak üzere size yardımcı oluyor.
Yaklaşan 1. hafta Serie A maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 18:30
|Inter - Monza
|San Siro Stadyumu (Milano)
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 18:30
|Udinese - Como
|Bluenergy Stadyumu (Udine)
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 20:45
|Genoa - Napoli
|Luigi Ferraris Stadyumu (Genoa)
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 20:45
|Parma - Cagliari
|Ennio Tardini Stadyumu (Parma)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 18:30
|Frosinone - Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 18:30
|Venezia - Lecce
|Pier Luigi Penzo Stadyumu (Venedik)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 20:45
|Atalanta - Sassuolo
|New Balance Arena (Bergamo)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 20:45
|Torino - AC Milan
|Olympic Grande Torino Stadyumu (Torino)
|Biletler
|24 Ağustos Pzt, 18:30
|Bologna - Lazio
|Renato Dall'Ara Stadyumu (Bologna)
|Biletler
|24 Ağustos Pzt, 20:45
|Roma - Fiorentina
|Stadio Olimpico (Roma)
|Biletler
Yaklaşan 2. hafta Serie A maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|28 Ağustos Cum, 20:45
|AC Milan - Venezia
|San Siro Stadyumu (Milano)
|Biletler
|29 Ağustos Cts, 18:30
|Fiorentina - Frosinone
|Artemio Franchi Stadyumu (Floransa)
|Biletler
|29 Ağustos Cts, 18:30
|Monza - Udinese
|Stadio Brianteo (Monza)
|Biletler
|29 Ağustos Cts, 18:30
|Sassuolo - Torino
|Mapei Stadyumu (Reggio Emilia)
|Biletler
|29 Ağustos Cts, 20:45
|Juventus - Parma
|Allianz Stadyumu (Torino)
|Biletler
|30 Ağustos Paz, 18:30
|Napoli - Como
|Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)
|Biletler
|30 Ağustos Paz, 20:45
|Cagliari - Inter
|Unipol Domus (Cagliari)
|Biletler
|30 Ağustos Paz, 20:45
|Lazio - Genoa
|Stadio Olimpico (Roma)
|Biletler
|31 Ağustos Pzt, 18:30
|Lecce - Roma
|Stadio Ettore Giardiniero (Lecce)
|Biletler
|31 Ağustos Pzt, 20:45
|Atalanta - Bologna
|New Balance Arena (Bergamo)
|Biletler
Serie A biletleri nasıl alınır?
Serie A maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor.
Serie A bileti satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi internet sitelerine girip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir.
Biletler resmi kanallarda tükenmişse, ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak istiyorsanız veya son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.
Serie A biletleri ne kadar?
Serie A biletlerinin maliyeti oldukça geniş bir aralıkta değişiyor. Çoğu kulüp yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor. Yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler yaklaşık 40 €'dan başlıyor.
Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve en iyi görüş açısına sahip premium koltuklar en yüksek ücretle satılıyor. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırıyor; Milan derbisi (AC Milan - Inter) ve Roma derbisi (Roma - Lazio) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoride yer alıyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.
Aşağıda GOAL, 2026-2027 Serie A kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü için beklenen bilet fiyat aralıklarını ve sezonluk kombine başlangıç fiyatlarını gösteriyor.
2026-27 Serie A kulüpleri: bilet fiyatlarına göre
|Kulüp
|Stadyum
|Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)
|Sezonluk Kombine (Yetişkin)
|AC Milan
|San Siro Stadyumu
|30 € - 220 €
|430 €'dan başlayan fiyatlarla
|Atalanta
|Gewiss Stadyumu (New Balance Arena)
|35 € - 160 €
|340 €'dan başlayan fiyatlarla
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|25 € - 130 €
|240 €'dan başlayan fiyatlarla
|Cagliari
|Unipol Domus
|25 € - 120 €
|300 €'dan başlayan fiyatlarla
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|30 € - 140 €
|390 €'dan başlayan fiyatlarla
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|25 € - 130 €
|350 €'dan başlayan fiyatlarla
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|20 € - 100 €
|160 €'dan başlayan fiyatlarla
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|25 € - 120 €
|200 €'dan başlayan fiyatlarla
|Inter
|San Siro Stadyumu
|30 € - 240 €
|399 €'dan başlayan fiyatlarla
|Juventus
|Allianz Stadyumu
|35 € - 250 €
|430 €'dan başlayan fiyatlarla
|Lazio
|Stadio Olimpico
|25 € - 140 €
|280 €'dan başlayan fiyatlarla
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|20 € - 110 €
|170 €'dan başlayan fiyatlarla
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|25 € - 120 €
|230 €'dan başlayan fiyatlarla
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|30 € - 180 €
|250 €'dan başlayan fiyatlarla
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|25 € - 120 €
|190 €'dan başlayan fiyatlarla
|Roma
|Stadio Olimpico
|30 € - 160 €
|277 €'dan başlayan fiyatlarla
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|20 € - 110 €
|150 €'dan başlayan fiyatlarla
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|20 € - 120 €
|220 €'dan başlayan fiyatlarla
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|25 € - 115 €
|180 €'dan başlayan fiyatlarla
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|30 € - 130 €
|250 €'dan başlayan fiyatlarla
Serie A hakkında bilmeniz gereken her şey
Serie A, Juventus, AC Milan ve Inter gibi uzun ve görkemli geçmişlere sahip, dünyanın en büyük ve en çok desteklenen kulüplerinden bazılarını barındıran, gezegendeki en prestijli futbol liglerinden biri olarak biliniyor.
Serie A ayrıca çok sayıda yetenekli oyuncuyu da kendine çekiyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin heyecan verici mücadeleleri yerinde izlemek için İtalya'ya gelmek istemesine şaşmamak gerekiyor. İnsanlar, üst düzey futbolun cazibesinin yanı sıra ülkenin sunduğu her şeyi deneyimlemek için de akın ediyor.
İtalya'da 1929-30 futbol sezonunun başlamasından önce, 1898'den beri oynanan mevcut İtalya Futbol Şampiyonası ulusal lig usulü bir formata dönüştürüldü ve böylece bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Serie A formatı oluşturuldu.
Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında sürekli olarak gösteriliyor. 2025/26 sezonu itibarıyla Serie A, son beş sezondaki Avrupa kupası performanslarına göre UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere Premier League'inin arkasında ve İspanya La Liga'sının önünde ikinci sırada yer aldı.
Son şampiyon Inter, geçen sezon üç sezon içinde ikinci Serie A şampiyonluğunu ve toplamda 21. zaferini elde etti. Inter ayrıca Coppa Italia'yı da kazanarak 2009/2010'daki unutulmaz üçleme sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda birden fazla kupa kaldırdı.
Bununla birlikte, kazanılan lig kupaları açısından diğerlerinin açık ara önünde olan takım Juventus. Juventus, 2011-2020 arasındaki üst üste dokuz yıllık şampiyonluk serisi dahil olmak üzere toplam 36 İtalya şampiyonluğu kazandı.