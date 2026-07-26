Serie A 2026/27 biletleri nasıl alınır: Maç günü fikstürü, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında istikrarlı şekilde gösteriliyor.

Serie A, Juventus, Inter ve AC Milan dahil olmak üzere futbolun en başarılı ve en tanınmış kulüplerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu takımlar, Avrupa futbol tarihinin şekillenmesinde önemli roller oynadı. Tüm zamanların Serie A şampiyonlukları tablosunda 36 scudetto ile Juventus zirvede yer alsa da, 2025/26 sezonu şampiyonluğunu 11 puan farkla rahat bir şekilde kazanan son şampiyon Inter oldu.

Bir başka muhteşem Serie A sezonu bizleri bekliyor. Bu nedenle GOAL, Serie A maç bileti almanızı sağlayacak rehberde, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel fiyatlar dahil olmak üzere size yardımcı oluyor.

Yaklaşan 1. hafta Serie A maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 22 Ağustos Cts, 18:30 Inter - Monza San Siro Stadyumu (Milano) Biletler 22 Ağustos Cts, 18:30 Udinese - Como Bluenergy Stadyumu (Udine) Biletler 22 Ağustos Cts, 20:45 Genoa - Napoli Luigi Ferraris Stadyumu (Genoa) Biletler 22 Ağustos Cts, 20:45 Parma - Cagliari Ennio Tardini Stadyumu (Parma) Biletler 23 Ağustos Paz, 18:30 Frosinone - Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Biletler 23 Ağustos Paz, 18:30 Venezia - Lecce Pier Luigi Penzo Stadyumu (Venedik) Biletler 23 Ağustos Paz, 20:45 Atalanta - Sassuolo New Balance Arena (Bergamo) Biletler 23 Ağustos Paz, 20:45 Torino - AC Milan Olympic Grande Torino Stadyumu (Torino) Biletler 24 Ağustos Pzt, 18:30 Bologna - Lazio Renato Dall'Ara Stadyumu (Bologna) Biletler 24 Ağustos Pzt, 20:45 Roma - Fiorentina Stadio Olimpico (Roma) Biletler

Yaklaşan 2. hafta Serie A maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 28 Ağustos Cum, 20:45 AC Milan - Venezia San Siro Stadyumu (Milano) Biletler 29 Ağustos Cts, 18:30 Fiorentina - Frosinone Artemio Franchi Stadyumu (Floransa) Biletler 29 Ağustos Cts, 18:30 Monza - Udinese Stadio Brianteo (Monza) Biletler 29 Ağustos Cts, 18:30 Sassuolo - Torino Mapei Stadyumu (Reggio Emilia) Biletler 29 Ağustos Cts, 20:45 Juventus - Parma Allianz Stadyumu (Torino) Biletler 30 Ağustos Paz, 18:30 Napoli - Como Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Biletler 30 Ağustos Paz, 20:45 Cagliari - Inter Unipol Domus (Cagliari) Biletler 30 Ağustos Paz, 20:45 Lazio - Genoa Stadio Olimpico (Roma) Biletler 31 Ağustos Pzt, 18:30 Lecce - Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Biletler 31 Ağustos Pzt, 20:45 Atalanta - Bologna New Balance Arena (Bergamo) Biletler

Serie A biletleri nasıl alınır?

Serie A maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor.

Serie A bileti satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi internet sitelerine girip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse, ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak istiyorsanız veya son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Serie A biletleri ne kadar?

Serie A biletlerinin maliyeti oldukça geniş bir aralıkta değişiyor. Çoğu kulüp yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor. Yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler yaklaşık 40 €'dan başlıyor.

Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve en iyi görüş açısına sahip premium koltuklar en yüksek ücretle satılıyor. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırıyor; Milan derbisi (AC Milan - Inter) ve Roma derbisi (Roma - Lazio) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoride yer alıyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Serie A kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü için beklenen bilet fiyat aralıklarını ve sezonluk kombine başlangıç fiyatlarını gösteriyor.

2026-27 Serie A kulüpleri: bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Sezonluk Kombine (Yetişkin) AC Milan San Siro Stadyumu 30 € - 220 € 430 €'dan başlayan fiyatlarla Atalanta Gewiss Stadyumu (New Balance Arena) 35 € - 160 € 340 €'dan başlayan fiyatlarla Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € 240 €'dan başlayan fiyatlarla Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € 300 €'dan başlayan fiyatlarla Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € 390 €'dan başlayan fiyatlarla Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € 350 €'dan başlayan fiyatlarla Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € 160 €'dan başlayan fiyatlarla Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € 200 €'dan başlayan fiyatlarla Inter San Siro Stadyumu 30 € - 240 € 399 €'dan başlayan fiyatlarla Juventus Allianz Stadyumu 35 € - 250 € 430 €'dan başlayan fiyatlarla Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € 280 €'dan başlayan fiyatlarla Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € 170 €'dan başlayan fiyatlarla Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € 230 €'dan başlayan fiyatlarla Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € 250 €'dan başlayan fiyatlarla Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € 190 €'dan başlayan fiyatlarla Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € 277 €'dan başlayan fiyatlarla Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € 150 €'dan başlayan fiyatlarla Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € 220 €'dan başlayan fiyatlarla Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € 180 €'dan başlayan fiyatlarla Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € 250 €'dan başlayan fiyatlarla

Serie A hakkında bilmeniz gereken her şey

Serie A, Juventus, AC Milan ve Inter gibi uzun ve görkemli geçmişlere sahip, dünyanın en büyük ve en çok desteklenen kulüplerinden bazılarını barındıran, gezegendeki en prestijli futbol liglerinden biri olarak biliniyor.

Serie A ayrıca çok sayıda yetenekli oyuncuyu da kendine çekiyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin heyecan verici mücadeleleri yerinde izlemek için İtalya'ya gelmek istemesine şaşmamak gerekiyor. İnsanlar, üst düzey futbolun cazibesinin yanı sıra ülkenin sunduğu her şeyi deneyimlemek için de akın ediyor.

İtalya'da 1929-30 futbol sezonunun başlamasından önce, 1898'den beri oynanan mevcut İtalya Futbol Şampiyonası ulusal lig usulü bir formata dönüştürüldü ve böylece bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Serie A formatı oluşturuldu.

Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında sürekli olarak gösteriliyor. 2025/26 sezonu itibarıyla Serie A, son beş sezondaki Avrupa kupası performanslarına göre UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere Premier League'inin arkasında ve İspanya La Liga'sının önünde ikinci sırada yer aldı.

Son şampiyon Inter, geçen sezon üç sezon içinde ikinci Serie A şampiyonluğunu ve toplamda 21. zaferini elde etti. Inter ayrıca Coppa Italia'yı da kazanarak 2009/2010'daki unutulmaz üçleme sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda birden fazla kupa kaldırdı.

Bununla birlikte, kazanılan lig kupaları açısından diğerlerinin açık ara önünde olan takım Juventus. Juventus, 2011-2020 arasındaki üst üste dokuz yıllık şampiyonluk serisi dahil olmak üzere toplam 36 İtalya şampiyonluğu kazandı.