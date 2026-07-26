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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Serie A 2026/27 biletleri nasıl alınır: Maç günü fikstürü, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

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Serie A
Inter
AC Milan
Juventus
SSC Napoli

Bu sezon bir maça bilet ayırtarak Serie A hayalini gerçeğe dönüştürün

Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında istikrarlı şekilde gösteriliyor. 

Serie A, Juventus, Inter ve AC Milan dahil olmak üzere futbolun en başarılı ve en tanınmış kulüplerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu takımlar, Avrupa futbol tarihinin şekillenmesinde önemli roller oynadı. Tüm zamanların Serie A şampiyonlukları tablosunda 36 scudetto ile Juventus zirvede yer alsa da, 2025/26 sezonu şampiyonluğunu 11 puan farkla rahat bir şekilde kazanan son şampiyon Inter oldu.

Bir başka muhteşem Serie A sezonu bizleri bekliyor. Bu nedenle GOAL, Serie A maç bileti almanızı sağlayacak rehberde, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel fiyatlar dahil olmak üzere size yardımcı oluyor.

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Yaklaşan 1. hafta Serie A maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
22 Ağustos Cts, 18:30Inter - MonzaSan Siro Stadyumu (Milano)Biletler
22 Ağustos Cts, 18:30Udinese - ComoBluenergy Stadyumu (Udine)Biletler
22 Ağustos Cts, 20:45Genoa - NapoliLuigi Ferraris Stadyumu (Genoa)Biletler
22 Ağustos Cts, 20:45Parma - CagliariEnnio Tardini Stadyumu (Parma)Biletler
23 Ağustos Paz, 18:30Frosinone - JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Biletler
23 Ağustos Paz, 18:30Venezia - LeccePier Luigi Penzo Stadyumu (Venedik)Biletler
23 Ağustos Paz, 20:45Atalanta - SassuoloNew Balance Arena (Bergamo)Biletler
23 Ağustos Paz, 20:45Torino - AC MilanOlympic Grande Torino Stadyumu (Torino)Biletler
24 Ağustos Pzt, 18:30Bologna - LazioRenato Dall'Ara Stadyumu (Bologna)Biletler
24 Ağustos Pzt, 20:45Roma - FiorentinaStadio Olimpico (Roma)Biletler

Yaklaşan 2. hafta Serie A maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
28 Ağustos Cum, 20:45AC Milan - VeneziaSan Siro Stadyumu (Milano)Biletler
29 Ağustos Cts, 18:30Fiorentina - FrosinoneArtemio Franchi Stadyumu (Floransa)Biletler
29 Ağustos Cts, 18:30Monza - UdineseStadio Brianteo (Monza)Biletler
29 Ağustos Cts, 18:30Sassuolo - TorinoMapei Stadyumu (Reggio Emilia)Biletler
29 Ağustos Cts, 20:45Juventus - ParmaAllianz Stadyumu (Torino)Biletler
30 Ağustos Paz, 18:30Napoli - ComoStadio Diego Armando Maradona (Napoli)Biletler
30 Ağustos Paz, 20:45Cagliari - InterUnipol Domus (Cagliari)Biletler
30 Ağustos Paz, 20:45Lazio - GenoaStadio Olimpico (Roma)Biletler
31 Ağustos Pzt, 18:30Lecce - RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Biletler
31 Ağustos Pzt, 20:45Atalanta - BolognaNew Balance Arena (Bergamo)Biletler

Serie A biletleri nasıl alınır?

Serie A maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. 

Serie A bileti satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi internet sitelerine girip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir. 

Biletler resmi kanallarda tükenmişse, ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak istiyorsanız veya son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

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Serie A biletleri ne kadar?

Serie A biletlerinin maliyeti oldukça geniş bir aralıkta değişiyor. Çoğu kulüp yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor. Yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler yaklaşık 40 €'dan başlıyor.

Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve en iyi görüş açısına sahip premium koltuklar en yüksek ücretle satılıyor. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırıyor; Milan derbisi (AC Milan - Inter) ve Roma derbisi (Roma - Lazio) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoride yer alıyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Serie A kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü için beklenen bilet fiyat aralıklarını ve sezonluk kombine başlangıç fiyatlarını gösteriyor.

2026-27 Serie A kulüpleri: bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)Sezonluk Kombine (Yetişkin)
AC MilanSan Siro Stadyumu30 € - 220 €430 €'dan başlayan fiyatlarla
AtalantaGewiss Stadyumu (New Balance Arena)35 € - 160 €340 €'dan başlayan fiyatlarla
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €240 €'dan başlayan fiyatlarla
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €300 €'dan başlayan fiyatlarla
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €390 €'dan başlayan fiyatlarla
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €350 €'dan başlayan fiyatlarla
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €160 €'dan başlayan fiyatlarla
GenoaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €200 €'dan başlayan fiyatlarla
InterSan Siro Stadyumu30 € - 240 €399 €'dan başlayan fiyatlarla
JuventusAllianz Stadyumu35 € - 250 €430 €'dan başlayan fiyatlarla
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €280 €'dan başlayan fiyatlarla
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €170 €'dan başlayan fiyatlarla
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €230 €'dan başlayan fiyatlarla
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €250 €'dan başlayan fiyatlarla
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €190 €'dan başlayan fiyatlarla
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €277 €'dan başlayan fiyatlarla
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €150 €'dan başlayan fiyatlarla
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €220 €'dan başlayan fiyatlarla
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €180 €'dan başlayan fiyatlarla
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €250 €'dan başlayan fiyatlarla

Serie A hakkında bilmeniz gereken her şey

Serie A, Juventus, AC Milan ve Inter gibi uzun ve görkemli geçmişlere sahip, dünyanın en büyük ve en çok desteklenen kulüplerinden bazılarını barındıran, gezegendeki en prestijli futbol liglerinden biri olarak biliniyor.

Serie A ayrıca çok sayıda yetenekli oyuncuyu da kendine çekiyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin heyecan verici mücadeleleri yerinde izlemek için İtalya'ya gelmek istemesine şaşmamak gerekiyor. İnsanlar, üst düzey futbolun cazibesinin yanı sıra ülkenin sunduğu her şeyi deneyimlemek için de akın ediyor.

İtalya'da 1929-30 futbol sezonunun başlamasından önce, 1898'den beri oynanan mevcut İtalya Futbol Şampiyonası ulusal lig usulü bir formata dönüştürüldü ve böylece bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Serie A formatı oluşturuldu.

Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, dünya futbolunun en güçlü ligleri arasında sürekli olarak gösteriliyor. 2025/26 sezonu itibarıyla Serie A, son beş sezondaki Avrupa kupası performanslarına göre UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere Premier League'inin arkasında ve İspanya La Liga'sının önünde ikinci sırada yer aldı.

Son şampiyon Inter, geçen sezon üç sezon içinde ikinci Serie A şampiyonluğunu ve toplamda 21. zaferini elde etti. Inter ayrıca Coppa Italia'yı da kazanarak 2009/2010'daki unutulmaz üçleme sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda birden fazla kupa kaldırdı.

Bununla birlikte, kazanılan lig kupaları açısından diğerlerinin açık ara önünde olan takım Juventus. Juventus, 2011-2020 arasındaki üst üste dokuz yıllık şampiyonluk serisi dahil olmak üzere toplam 36 İtalya şampiyonluğu kazandı.

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