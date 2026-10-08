Bild gazetesinin haberine göre Borussia Dortmund yönetimi, sportif direktör Ole Book önderliğinde, Serhou Guirassy ve Fabio Silva için rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla şu anda RB Salzburg forması giyen Karim Konate ile ilgileniyor.

22 yaşındaki oyuncu şu sıralar müthiş bir form grafiği yakalamış durumda. Avusturya Bundesliga'sında altı maç sonunda şimdiden dört gole ulaştı. Ayrıca Fildişi Sahilli oyuncu, Avrupa Ligi elemelerinde iki gol ve bir asist kaydetti.

Bir dönem Hansi Flick'in Bayern Münih'te ve Almanya Milli Takımı'nda yardımcılığını yapan teknik direktör Dany Röhl'ün takımında Konate, buna bağlı olarak tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu konumunda. Geçen sezon ise daha çok yedek rolündeydi, buna rağmen dokuz gole doğrudan katkı verdi.

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BVB: Kışın hangi transferler planlanıyor?

Buna rağmen BVB'nin Konate için daha kış döneminde bir transfer hamlesi yapması şüpheli görünüyor. Kaldı ki hem Guirassy (dört gol, iki asist) hem de Silva (dört gol, bir asist), artık zaman zaman birlikte sahada yer alsalar da sezona olağanüstü bir başlangıç yaptı. İkili, Dortmund'un toplam 11 golüne doğrudan katkı sundu.

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Ayrıca Borussia'nın kadro planlamasında odağın başka mevkilerde olduğu belirtiliyor. Bir yandan Yan Couto'nun ayrılığının ardından sağ kanadın güçlendirilmesi isteniyor, çünkü Julian Ryerson için gerçek bir alternatif bulunmuyor. Öte yandan Marcel Regula için yürütülen girişimler yeniden hız kazanabilir.

BVB'nin, Giannis Konstantelias'ın yaz aylarında yaşadığı ağır çapraz bağ sakatlığının ardından hücum oyuncusuyla prensipte anlaşmaya vardığı, ancak sonunda FC Arsenal'den Ethan Nwaneri'yi kiralık olarak kadroya katmayı tercih ettiği iddia edilmişti. Buna rağmen Sky'ın haberine göre Book ile temas hiç kopmadı.

Bu nedenle Konate dosyasının ancak gelecek yaz gerçekten ciddileşmesi bekleniyor; tabii golcü oyuncu önümüzdeki aylarda da iyi performansını sürdürürse.