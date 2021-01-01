Sergio Ramos'un Real Madrid'deki son iki ayı

Real Madrid'den istediği kontrat teklifini alamayan Sergio Ramos, İspanyol ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Real Madrid ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Sergio Ramos'un maaş kesintisi teklifini kabul etmemesi halinde takımdan ayrılmak zorunda kalacağı öne sürüldü.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Ramos'un Madrid'deki son iki ayı olduğu belirtildi.

Bu sezon dört kez sakatlandı

Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 670 maça çıkan ve kulüp tarihinin en fazla maçta forma giyen dördüncü oyuncusu olan Ramos, daha iyi şartlarda bir kontrat beklese de istediği teklifi alamayacak.

Son olarak Avrupa Süper Ligi projesini değerlendirmek için Cadena Ser'e konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bu durumu doğrularken, "Durum böyle ve Sergio da bunu biliyor" demişti.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Ramos takımın sezon boyunca oynadığı 44 resmi maçın 24'ünde forma giymesine engel olan dört farklı sakatlık geçirdi.

Yerini Alaba alacak

Real Madrid'in Bayern Münih'ten ayrılacak olan David Alaba'yı kadrosuna katacağı yönündeki iddiaların artmasıyla takımdan ayrılık yolu her geçen gün daha da netleşen Ramos'un yeni adresinin neresi olacağı ise netleşmedi.

Efsane oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım PSG olurken, Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino da bu ilgiyi doğrulamıştı. Birkaç ay önce Ramos ilgili gelen sorularda bu transfere yeşil ışık yakan Pochettino, iddiaları yalanlamamıştı:

"Önümüzdeki aylarda neler olacağını göreceğiz. Ramos burada her zaman kazanmak isteyen bir kulüp bulacak. PSG dünyanın en büyük kulüplerinden biri."