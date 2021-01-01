Sergio Ramos'un Liverpool maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktı

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi, Liverpool maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sergio Ramos önümüzdeki 10 günü Covid-19 nedeniyle karantinada geçirecek.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Liverpool'a misafir olacak.

Rövanş maçı öncesi futbolculara yapılan koronavirüs testlerinde Sergio Ramos'un sonucu pozitif çıktı.

Geçtiğimiz hafta sakatlık yaşayan Ramos, Şampiyonlar Ligi maçının ilk karşılaşmasını kaçırmıştı ancak Zinedine Zidane'ın ekibi 3-1'lik galibiyeti almayı başardı.

Real Madrid, Liverpool karşısında bir kez daha Sergio Ramos olmadan çıkacak.

Ne söylendi?

Real Madrid konuyla ilgili resmî bir açıklama yayınladı.

"Oyuncumuz Sergio Ramos'un gerçekleştirilen son Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır."

Bu sezon Sergio Ramos

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos, La Liga devi ile bu sezon toplamda 20 karşılaşmada görev aldı.

İspanyol oyuncunun takımdaki geleceği ise hala net değil.

Madrid ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Ramos ile Paris Saint-Germain'in ilgilendiği biliniyor.

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