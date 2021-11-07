PSG formasını henüz giyemeyen Ramos, spekülasyonların aksine Fransız ekibinde kalmak istiyor.

Yaz transfer döneminde Real Madrid’den ayrılarak flaş bir şekilde Paris Saint-Germain ile anlaşan Sergio Ramos, sakatlıkları nedeniyle henüz yeni takımının formasını giyemedi.

Bunun ardından yıldız oyuncunun sözleşmesini feshedip farklı bir takımla anlaşacağı ileri sürülmüştü.

Ancak Ramos’un kardeşi ve menajeri olan Rene, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Neler söylendi?

Ramos, sakatlık problemleri nedeniyle bu takvim yılında yalnızca beş maçta forma giydi. Ancak PSG transferiyle birlikte PSG tarafında Ramos’a yönelik çok büyük beklentiler vardı.

Ancak 35 yaşındaki yıldız, bir türlü tam kondisyon seviyesine ulaşamadı ve henüz PSG formasını terletemedi.

Son sakatlığının ardından ise İspanyol savunmacının PSG ile olan sözleşmesini erken bir şekilde feshedebileceği ileri sürülmüştü. Ancak oyununun kardeşi Rene, veteran savunmacının PSG’de kalacağının altını çizdi.

El Mundo’ya konuşan Rene, Ramos’un PSG’deki geleceğine dair şunları söyledi: “Sergio Ramos’un futbolu bırakmak veya sözleşmesini feshetmek gibi bir düşüncesi yok.”

“Sergio’ya dair en ufak bir şüphe yok. Bu yalnızca fiziksel bir problem, iyileştiğinde maçlara çıkacak.”

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Rene’nin açıklamalarına ek olarak PSG de yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Ramos’un hazırlıkları eğer beklenildiği şekilde ilerlerse ilk maçına 20 Kasım tarihinde Nantes karşısında çıkabilir.

Mauricio Pochettino yönetimindeki PSG, Ramos’un yokluğunda maçları kazanmaya devam etti. PSG, Ligue 1’de oynadığı 13 maçından 11’ini kazandı ve en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Fransız devi, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ise Manchester City’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

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