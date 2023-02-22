Tecrübeli stoper, Arjantinli süperstarla oynamanın keyfini çıkarıyor.

NE OLDU? Messi, Ligue 1'de oynadıkları Lille maçının 90+5. dakikasında serbest vuruştan ağları havalandırarak takımına galibiyeti kazandırdı.

Karşılaşmada, Paris Saint-Germain 2-0 öne geçip avantajını kaybetti, ancak onlar Arjantinli süperstara sahip olduklarını son saniyede attığı golle gösterdiler.

Messi, topun başına geçtiğinde stadyumdaki birçok taraftar onun golü atacağından neredeyse emindi...

Arjantinli süperstar kendisinden bekleneni yapmakta usta olduğu için kimseyi şaşırtmadı ve takımının sahadan 4-3'lük çarpıcı bir galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Onun attığı gole şaşırmayanlar arasında takım arkadaşı Ramos da vardı.

NE SÖYLEDİLER: Maçın ardından konuşan Ramos, Amazon Prime'a şunları söyledi: "Messi, artık beni şaşırtmıyor.

"Barça'da bu tip goller atıp maçlar kazandırmaya alışmıştı. Artık burada da aynı şeyleri yapıyor.

"Şu anda benim takımımda olduğu için mutluyum. Takım arkadaşı olarak ona sahip olmak elbette daha iyi.

"Messi'nin karşınızda mı yoksa yanınızda mı oynamasını istersiniz?' sorusuna verilecek cevap son derece hızlı ve basittir. Tabii ki onunla aynı takımda olmak çok güzel."

BÜYÜK RESİM: Ramos ve Messi, bir zamanlar La Liga'da El Clasico maçlarında iki ezeli rakiplerdi.

Ancak ikili, 2021 yazında serbest oyuncu olarak Paris'e gitti ve artık çok iyi dostlar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi daha önce Real Madrid'in eski kaptanıyla aynı takımda olmasını "tuhaf" olarak değerlendirmişti.

Ancak 36 yaşındaki orta saha oyuncusunu, "harika bir insan" olarak görüyor ve birlikte büyük kupalar kazanmayı amaçlıyor.

PSG; 2022-23 sezonunda, hem Avrupa hem de Fransa Ligue 1'de kupayı kaldırmayı hedefliyor.