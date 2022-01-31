Sergio Ramos sakatlandı: Ramos sahalardan ne kadar uzak kalacak ve PSG'nin hangi maçlarını kaçıracak

Yaz transfer döneminde Real Madrid'deki efsanevi kariyerini noktalayan ve yıldızlar topluluğuna dönüşen PSG'ye imza atan İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un bu sezon yaşadığı sakatlıklara bir yenisi daha eklendi.

Antrenmanda sakatlanan ve kas problemi yaşayan Ramos'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eski takımına karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz görünüyor.

Sergio Ramos'un sakatlığı ne?

PSG'nin yaptığı resmi açıklamaya göre Ramos, sağ bacağının baldırında hafif bir kas yaralanması yaşıyor.

Sergio Ramos takımdan ne kadar uzak kalacak?

PSG yaptığı açıklamada net bir tarih belirtmedi ancak Ramos'un şüphesiz dinlenmeye ihtiyacı var. Sakatlığın seyri takip edilecek ve yıldız oyuncunun durumunu önümüzdeki hafta tekrar değerlendirilecek.

Sergio Ramos hangi maçları kaçıracak?

Sevilla altyapısından yetişen oyuncunun takımdan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini korurken, takımdan ne kadar ayrı kalacağını ifade etmek de zor.

Kesin olan şu ki Nice karşılaşmasında forma giymeyecek olan Ramos'un Lille, Rennes ve Real Madrid maçlarında oynaması da şüpheli.

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