Sergio Ramos: Real Madrid ve hakemler hakkında olmayan şeyleri hayal etmeyi bırakın

Deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, hakem kararlarının Real Madrid lehine verildiğine dair algı yaratanlar hakkında sert açıklamalarda bulundu.

kaptanı Sergio Ramos, söz konusu kendi takımlarının liderliği olduğunda hakemleri eleştirenlere sert yanıt verdi.

Zinedine Zidane'ın öğrencileri 'nın 31. haftasında konuk ettikleri Mallorca'yı 2-0 mağlup ederek ikili averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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Karşılaşmanın 56. dakikasında farkı ikiye çıkaran golü kaydeden Ramos, mücadele sonrası Movistar'a yaptığı açıklamada, hakem hatalarını konuşan ve Gerard Pique'ye göndermede bulundu:

Daha fazla takım

"Basında çok fazla gürültü var çünkü yine lideriz. Daha önce bu kadar çok konuşmuyorlardı. Sürekli VAR sistemi hakkında konuşuyorlar ancak sezon boyunca kimsenin bundan avantaj sağladığını düşünmüyorum. Konuşulanlar umrumuzda değil. Hakemlerin önceden belirlenmiş kararlar aldıklarını zannetmiyorum. Liderlik için hakemlere teşekkür etmeliyiz gibi bir algı yaratılıyor. İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalılar. Çok çalıştık ve şu an bulunduğumuz yerde olmayı hak ettik."

Ramos, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında attığı golle, La Liga kariyerinde 68 gole ulaştı ve Barcelona efsanesi Ronald Koeman'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü savunma oyuncusu olma unvanını elde etti.