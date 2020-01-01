Sergio Ramos: Real Madrid ve hakemler hakkında olmayan şeyleri hayal etmeyi bırakın
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, söz konusu kendi takımlarının liderliği olduğunda hakemleri eleştirenlere sert yanıt verdi.
Zinedine Zidane'ın öğrencileri La Liga'nın 31. haftasında konuk ettikleri Mallorca'yı 2-0 mağlup ederek ikili averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmanın 56. dakikasında farkı ikiye çıkaran golü kaydeden Ramos, mücadele sonrası Movistar'a yaptığı açıklamada, hakem hatalarını konuşan Barcelona ve Gerard Pique'ye göndermede bulundu:
"Basında çok fazla gürültü var çünkü yine lideriz. Daha önce bu kadar çok konuşmuyorlardı. Sürekli VAR sistemi hakkında konuşuyorlar ancak sezon boyunca kimsenin bundan avantaj sağladığını düşünmüyorum. Konuşulanlar umrumuzda değil. Hakemlerin önceden belirlenmiş kararlar aldıklarını zannetmiyorum. Liderlik için hakemlere teşekkür etmeliyiz gibi bir algı yaratılıyor. İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalılar. Çok çalıştık ve şu an bulunduğumuz yerde olmayı hak ettik."
Ramos, geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad karşılaşmasında attığı golle, La Liga kariyerinde 68 gole ulaştı ve Barcelona efsanesi Ronald Koeman'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü savunma oyuncusu olma unvanını elde etti.