Sergio Ramos, İspanya'nın en fazla forma giyen oyuncusu oldu
Yorum()
Getty Images
Sergio Ramos, İspanya'nın şimdiye kadar en fazla forma giyen oyuncusu olan Iker Casillas'ın rekorunu geride bıraktı.
İspanya, Euro 2020 F Grubu'nda Norveç ile deplasmanda karşılaşırken, maça ilk on birde başlayan Ramos, 168. kez İspanya formasını giydi ve eski takım arkadaşının rekorunu kırmayı başardı.
Aynı zamanda Real Madrid'in kaptanlığını da yapan Ramos, 2008 ve 2012'de İspanya ile üst üste iki defa Avrupa şampiyonu olmuştu. 33 yaşındaki stoper, 2010'da da Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı havaya kaldırmıştı.
Üç turnuvanın finalinde de 90 dakika oynamayı başaran Ramos, takımının bu üç finalde de gol yememesine de katkı sağlamıştı.