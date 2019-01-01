Sergio Ramos, İspanya'nın en fazla forma giyen oyuncusu oldu

Norveç karşısında 168. kez milli olan Ramos, İspanya tarihine adını yazdırdı.

Sergio Ramos, İspanya'nın şimdiye kadar en fazla forma giyen oyuncusu olan Iker Casillas'ın rekorunu geride bıraktı.

İspanya, F Grubu'nda Norveç ile deplasmanda karşılaşırken, maça ilk on birde başlayan Ramos, 168. kez İspanya formasını giydi ve eski takım arkadaşının rekorunu kırmayı başardı.

Aynı zamanda 'in kaptanlığını da yapan Ramos, 2008 ve 2012'de İspanya ile üst üste iki defa Avrupa şampiyonu olmuştu. 33 yaşındaki stoper, 2010'da da 'da Dünya Kupası'nı havaya kaldırmıştı.

Üç turnuvanın finalinde de 90 dakika oynamayı başaran Ramos, takımının bu üç finalde de gol yememesine de katkı sağlamıştı.